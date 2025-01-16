Samsung, 50W kablosuz şarj desteği sunan S2MIW06 çipini tanıttı. Samsung, teknoloji dünyasında önemli bir adım atarak şarj hızlarını artırdı.

Samsung, yarı iletken teknolojisinde önemli bir adım atarak S2MIW06 çipini duyurdu. Yeni çip 50 watt’a kadar kablosuz şarj desteği sunuyor ve Qi 2.2 standardıyla uyumlu olarak, kullanıcıların kablosuz şarj deneyimini daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

Samsung, 50W kablosuz şarj desteği sunan S2MIW06 çipini tanıttı. Kablosuz şarj hızlarını önemli ölçüde artırıyor olacak.

Kablosuz şarjda yeni bir dönem başlıyor

Yeni çip 50 watt’a kadar şarj desteği sunarak, mevcut Samsung telefonlarındaki 25-45 watt aralığından daha yüksek bir performans sağlıyor. Çip, Qi sertifikası olmayan şarj cihazlarıyla da uyumlu çalışarak, daha fazla cihazla güvenilir performans gösteriyor.

Samsung'un yeni çipi, manyetik şarj cihazlarıyla uyumlu çalışabilmesiyle dikkat çekiyor. Aslında bu özellik Apple’ın MagSafe teknolojisine benzer bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda bu yeni çip 70KB entegre flaş hafızasıyla daha fazla özelleştirme olanağı sunarken cihazların anakartındaki alanı %15 oranında azaltarak daha ince ve verimli cihazların üretilmesine katkı sağlıyor.

Samsung, yeni çipi hangi cihazlarında kullanacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak çipin Galaxy S25 Ultra modelinde ilk kez kullanılacağına dair söylentiler mevcut. 2025 yılında Qi2 desteğine sahip bir Galaxy modelinin piyasaya sürüleceği açıklandı.

S2MIW06 çipi, kablosuz şarj teknolojisini daha hızlı, verimli ve uyumlu hale getiriyor olacak. Yaşanan bu gelişme, uyumlu şarj cihazları ve aksesuarlarının artmasına yol açarak, kablosuz şarjın gelecekte daha yaygın bir kullanım alanı bulmasına katkı sağlayacak.