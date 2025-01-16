Samsung Galaxy S25 serisinin tasarım detayları ve renk seçenekleri sızdırıldı. Yeni modeller hakkında daha fazla bilgi 22 Ocak'ta açıklanacak.

Samsung'un 22 Ocak'ta tanıtmayı planladığı Galaxy S25 serisinin üç cihazına ait resmi basın görselleri sızdırıldı. Paylaşılan görseller ile birlikte telefonların tasarımı ve renk seçenekleri gün yüzüne çıktı.

Başlangıçta dört cihazın tanıtılacağı duyurulmuştu, ancak sadece üç model (Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra) resmi olarak tanıtılacağı ortaya çıktı. Tanıtıma sadece altı gün kala, bu üç telefonun resmi görselleri sızdırıldı. Her biri ise her biri dört farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak.

Galaxy S25 ve Galaxy S25+ benzer tasarımlara sahip olacak

Galaxy S25 ve Galaxy S25+ arasındaki farklar oldukça küçük, hatta neredeyse fark edilemez düzeyde. Her iki model de benzer tasarımlara sahip ve renk seçenekleri açısından da birbirlerine oldukça yakın. Açık mavi, açık yeşil, koyu mavi ve gümüş gibi renk seçenekleriyle gelen bu modellerin dikkat çeken özellikleri arasında ince çerçeveler ve düz ekranlar yer alıyor.

Galaxy S25 Ultra ise daha yuvarlak hatlara sahip yeni bir tasarımla dikkat çekiyor. İnce çerçeveleri ve titanyum tabanlı dört renk seçeneği ile sunulan bu model, tasarımda önemli bir değişiklik sunuyor. Aynı zamanda Galaxy S25 Slim modeline ait renderların eksik olması ise tanıtımının bir süre daha ertelenebileceğini gösteriyor.

Sızdırılan görseller Galaxy S25 serisinin tasarımını net bir şekilde ortaya çıkardı. Yeni cihazın ayrıntılarının ise 22 Ocak'taki etkinlikte daha detaylı bir şekilde açıklanması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25:

Samsung Galaxy S25+:

Samsung Galaxy S25 Ultra: