Samsung'dan Dünyanın En Büyük 8K Ekranı: Wall for Business

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da dün başlayan Integrated Systems Europe etkinliğinde yeni QLED 8K akıllı ekran serisini sergiledi.

LED ve QLED ekran pazarının önemli bir bölümünü elinde bulunduran Samsung, tüketicileri hayran bırakan modellerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, bugün Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da başlayan Integrated Systems Europe etkinliğinde yeni QLED 8K akıllı ekran serisini gün yüzüne çıkardı.

Wall for Business adı verilen paneller, 219 inç ila 583 inç arasında değişen boyutlarla geliyor. Ortalama 49 inç boyutunda olan bir televizyonun yaklaşık 12 katı büyüklüğünde olan model, mükemmel bir renk keskinliği ve 2.000 nit parlaklık sunuyor.

Gücünü, Tizen 5.5 işletim sistemine sahip yapay zeka destekli AI Quantum İşlemci 8K’dan alan Wall for Business, her bir detayı tüm açıklığıyla ekrana yansıtıyor. Müthiş bir inceliğe sahip olan ekran, sınıfının en iyi görüntü teknolojileri sayesinde muazzam bir görsel deneyim vadediyor.

Samsung’un geniş formattaki dijital panelleri, her sektörde kendine yer bulunuyor. Bilhassa havalimanlarında sıkça karşımıza çıkan ekranlar, giderek çok daha popüler bir hale gelmiş durumda.

Yeni Wall for Business 2020 serisinin, bu yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. 8K çözünürlük sunan bu koca oğlanın fiyatı ise henüz belli değil. Samsung Wall, SID Display Industry Ödülleri’nde 2019 Yılın Ekranı seçilmişti.