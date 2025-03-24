Samsung, XR gözlüğüne ek olarak bir günlük kullanıma uygun akıllı gözlük geliştiriyordu. Yeni bir iddiaya göre bu gözlük çok yakında gelebilir.

Samsung’un hâlihazırda bir karma gerçeklik gözlüğü geliştirdiğini ve çok yakında kullanıma sunmayı planladığını biliyoruz. Ancak şirketin giyilebilir teknoloji alanındaki tek yeni hamlesi bu olmayacak. Öyle ki söylentiler daha günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler de piyasaya süreceği yönünde.

Şimdi ise bu gözlükler hakkında bazı bilgiler geldi. Kore’den ETNews tarafından edinilen bilgilere göre şirket, akıllı gözlüklerini bu yıl, yani beklenenden çok daha erken çıkarabilir.

XR gözlüğüyle aynı anda tanıtılabilir

Sızıntıya göre gözlük şu anda “Project Haean” kod adıyla anılıyor. Şirketin özelliklerini tamamlamak üzere olduğu, her yüze uygun versiyonlarının geleceği da eklenmiş. Tüm bunlar başarılı bir şekilde tamamlanırsa bu yıl içinde karma gerçeklik gözlüğüne ek olarak bir de akıllı gözlük gelebilir.

Hatta iki gözlüğün aynı anda gösterilebileceği de eklenmiş. “Moohan” kod adlı XR gözlüğün yazın gelmesi bekleniyordu. Eğer bu iddia doğru çıkarsa Haean da aynı anda gelebilir.

Samsung’un akıllı gözlüğü, Meta Ray-Ban’lar gibi günlük her saniye rahatsız olmadan takabileceğiniz cihazlar olacak. Ayrıca Android XR işletim sistemini kullanacağını da eklemeden geçmeyelim.