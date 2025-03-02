Samsung'un çok beklenen XR gözlüğünün nihayet bu hafta içinde MWC 2025 kapsamında tanıtılacağı açıklandı.

Samsung, Google ortaklığında çok uzun süredir bir karma gerçeklik başlığı geliştiriyordu. Android XR işletim sistemiyle birlikte kullanılacak bu gözlüğün şimdiye kadar sadece prototipini görmüştük. Resmî tanıtımının ne zaman olacağı ise belli değildi.

Bugün beklenen açıklama nihayet geldi. Samsung’un sürpriz yaparak XR gözlüğünü bu hafta resmen tanıtacağı duyuruldu.

Samsung’un XR gözlüğü, MWC 2025’te duyurulacak

*Samsung'un XR başlığının tasarımı böyle olacak.

3-6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarlarından MWC 2025, Samsung’un yeni gözlüğüne ev sahipliği yapacak. Güney Koreli teknoloji devi, fuarda resmen gözlüğün detaylarını bizlerle buluşturacak.

Hangi gün geleceği konusunda şimdilik bir bilgi paylaşılmadı. Ancak 6 Mart’a kadar tanıtılacağını öğrenmiş olduk. Tüm detayları geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Fiyatı ve hangi pazarlarda sunulacağı büyük merak konusu.

Samsung’un XR gözlüğünün henüz resmî bir ismi yok. Şimdiye kadar sadece "Project Moohan" kod adıyla biliyorduk. Etkinlikte ismini de öğreneceğiz. Gözlük, Apple Vision Pro’ya benzer bir tasarımla gelecek, Android XR işletim sistemiyle çalışacak ve Qualcomm’un en güçlü VR çipi Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik özelliklerine sahip olmasını bekliyoruz.