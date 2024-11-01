Samsung'un Galaxy markasından gerçekten vazgeçmiş olabileceğini gösteren bir sızıntı yaşandı. Samsung, gelecek yıl amiral gemisi telefonlarını basitçe "Samsung S25" olarak lanse edebilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemlerde ilginç bir konuyla gündemde. Hatırlayan okurlarımız vardır; kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, akıllı telefonlardaki "Galaxy" markasını kullanmayabileceğinden bahsetmiştik.

Şimdiyse bununla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ishan Agarwal, Samsung'un gelecek yıl piyasaya süreceği amiral gemisi telefonlarını basitçe "Samsung S25" olarak isimlendireceğini iddia etti. Üstelik kaynağın elinde sağlam bir delil bulunuyordu.

İşte o ispat:

Ishan Agarwal, Galaxy S25 ile ilgili delili olarak da yukarıdaki ekran görüntüsünü paylaştı. Sizlerin de görebileceği üzere Samsung'un resmî haber sayfasındaki bir gönderide, doğrudan Galaxy S25 ibaresi kullanılıyor. Bunun bir ipucu olup olmadığını zamanla göreceğiz.

Samsung'un Galaxy markasından sıyrılıp sıyrılmayacağını gelecek yıl göreceğiz. Galaxy S25 serisi için gerçekleştirilecek lansman, tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.