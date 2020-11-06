Samsung'un Daily Sayfasının Yerini 'Samsung Free' Aldı

Samsung'un Galaxy kullanıcılarına sunduğu Daily sayfası, yayınlanan OneUI 3 betasında Samsung Free olarak değiştirildi. Sayfa temelde aynı kalsa da arayüzde önemli değişiklikler görüldü.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy akıllı telefonlarının ana ekranında kullanıcılarına birçok servisi bir araya getiren bir sayfaya yer veriyor. Ancak bu sayfa bugüne kadar önemli değişiklikler geçirdi. İlk başlarda Bixby Home olarak bilinen sayfa, ardından Samsung Daily ismiyle anılmaya başlanmıştı.

Bugün Twitter'da yapılan yeni bir paylaşımdaysa Samsung'un Samsung Daily için yaptığı planın bir sonraki aşamasına yer verildi. Şirket, yayınladığı Android 11 tabanlı OneUI 3. beta sürümüyle birlikte Samsung Daily'yi bir kez daha değiştirdi. Samsung Daily'nin yeni adı Samsung Free oldu.

Samsung Free, Samsung Daily'nin yerini alıyor:

Samsung Free, temelde Samsung Daily'nin yeniden isimlendirilmiş hali olacak. Ancak platformun arayüzü Daily'den farklı olacak. Samsung Free, Samsung Daily'ye göre daha basit bir görünüm sunacak. Ana ekranın solunda bulunan sayfada kullanıcılara üç farklı kategoride içerik sunulacak.

Samsung'un yeni platformda sunacağı içerik kategorileri Samsung Daily'yle aynı olacak diyebiliriz. Kullanıcıların karşısına ilk olarak 'İzle' kategorisi gösterilecek. Bu kategoride videoda gördüğümüz kadarıyla Samsung TV+'ın içerikleri yer alacak. Ancak Samsung TV+ ülkemizde kullanılamadığından muhtemelen Daily'de olduğu gibi üçüncü parti platformlara da yer verilecek.

Diğer iki kategoriyse 'Oku' ve 'Oyna' olacak. Oku kategorisinde kullanıcılara internetten içerikler gösterilecek. Kategoride yer alan içerikler teknoloji, haberler, dünya haberleri, politika, sağlık gibi kategorilerle filtrelenebilecek. Oyna kategorisinde herhangi bir indirme gerektirmeyen oyunlara yer verilecek.

Samsung Daily, günümüzde pek fazla Samsung Galaxy kullanıcısı tarafından aktif olarak kullanılmıyor. Öyle ki bazı kullanıcılar bu sayfanın bile varlığından rahatsız olarak sayfayı ana ekranlarından kaldırıyorlar. Samsung'un Samsung Free ile kullanıcıları kendisine çekmeyi başarıp başaramayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.