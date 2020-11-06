LG, düzenlediği yeni etkinlikte bütçe dostu yeni telefonlarını duyurdu. "W11", "W31" ve "W31+" olarak isimlendirilen telefonlar, birbirleriyle neredeyse aynılar. LG, ufak dokunuşlarla bu telefonları birbirinden ayırıyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte üç yeni akıllı telefon duyurdu. "W11", "W31" ve "W31+" olarak isimlendirilen akıllı telefonlar, geçtiğimiz yıl duyurulan "W10", "W30" ve "W30+"ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. LG yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, W serisi yeni telefonların benzer fiyatlardaki modellerle ciddi şekilde rekabet edecekleri ifade ediliyor.

LG'nin duyurduğu yeni akıllı telefonlar, neredeyse tümüyle aynı özelliklere sahipler. Ancak şirket, ufak dokunuşlarla ortaya üç farklı model çıkarmayı tercih etmiş durumda. Telefonların her üçü de sahip olduğu teknik özelliklerden ziyade, uygun sayılabilecek fiyatlarıyla ön plana çıkacaklar gibi görünüyor.

LG W11, LG'nin bugün duyurduğu en uygun fiyatlı telefon. 6,52 inç büyüklüğünde HD+ ekrana sahip olan telefon, çentikli yapısında 8 MP çözünürlük sunan ön kamerayı barındırıyor. Telefonun arka kısmına baktığımız zamansa 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerasını görüyoruz.

LG'nin bütçe dostu telefonu, MediaTek Helio P22 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefonun 4,000 mAh kapasiteli bir de bataryası bulunuyor. Telefon, bu özellikleriyle daha çok "Alo desin yeter"cileri memnun edecek gibi görünüyor.

LG W11 teknik özellikleri

Ekran: 6,52 inç HD+ (1600 x 720 piksel), FullVision

6,52 inç HD+ (1600 x 720 piksel), FullVision İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği)

32 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS + GLONASS

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS + GLONASS Boyutlar: 166,2 x 76,3 x 8,4 mm

LG W31 ile W31+ arasındaki fark, iki cihazın sahip olduğu RAM ve depolama alanı seçeneklerinden ibaret. Bunun haricinde geriye kalan tüm özellikler birbirleriyle aynı. Bu bağlamda telefonlar, 6,52 inç büyüklüğünde yine HD+ çözünürlük sunan ekranlara sahipler. Ayrıca her iki modelin ön kamerası da 8 MP çözünürlük sunuyor. Telefonların arkasındaki kameralarsa 13 MP, 5 MP ve 2 MP olarak karşımıza çıkıyor.

LG W31 ve W31+ da tıpkı W11 gibi MediaTek Helio P22 işlemciden güç alıyor. Bu güç, W31'de 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, W31+'ta ise 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. MicroSD desteğine sahip olan telefonlar 4,000 mAh kapasiteli bataryalara ve parmak izi okuyucu sensörlerine sahip olarak karşımıza çıkıyorlar.

LG W31/W31+ teknik özellikleri

Ekran: 6,52 inç HD+ (1600 x 720 piksel), FullVision

6,52 inç HD+ (1600 x 720 piksel), FullVision İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: ​W31: 4 GB W31+: 4 GB

Depolama: W31: 64 GB W31+: 128 GB

Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (derinlik kamerası)

13 MP + 5 MP (ultra geniş açılı) + 2 MP (derinlik kamerası) Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS + GLONASS

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS + GLONASS Boyutlar: 166,2 x 76,3 x 8,4 mm

LG tarafından yapılan açıklamalara göre W serisi yeni telefonlar, kasım ayı içerisinde satışa sunulacak. Tek bir renk seçeneğiyle satışa sunulacak telefonların fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş durumda;