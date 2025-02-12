Samsung'un çok yakında tanıtmasını beklediğimiz bütçe dostu Galaxy A06 5G modelinin tüm özellikleri sızdırıldı.

Amiral gemisi telefonlarını geçen ay tanıtan Samsung, şimdi de daha bütçe dostu modellerini bizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki bu ay ve önümüzdeki ay, hem giriş hem de orta segmentte birçok modelle karşılaşacağız. A serisinden yeni telefonlar da gelecek.

Bunlardan biri, Galaxy A06 5G olacak. A06’nın 4G versiyonu yazın tanıtılmıştı ve ülkemize de gelmişti. Şimdi ise 5G versiyonu gelecek. Bugün, yakında tanıtılması planlanan bu modelin tüm özellikleri ortaya çıktı.

Galaxy A06 neler sunacak?

Hindistan’dan gelen sızıntıya göre telefon, 6,7 inçlik 90 Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe sahip olacak LCD bir ekranla çıkış yapacak. Tasarım tarafında 4G versiyona benzemesini bekliyoruz.

Cihazda, MediaTek’in geçen sene tanıttığı günlük ihtiyaçlar için gayet yeterli olacak ve 4G versiyonunkine göre iyileştirme sunacak orta segment işlemci Dimensity 6300’ü göreceğiz. Bu işlemciye 4/6 GB’lık RAM seçenekleri eşlik edecek. Depolamada ise 64 ve 128 GB’lık seçenekler sunulacak.

Telefonda 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik derinlik kamerası olacağı aktarılmış. Önde ise çentiğe yerleştirilen 8 MP’lik bir selfie kamerası bizi karşılayacak. Telefonun, 5000 mAh’lik 25W hızlı şarj destekli bataryayla geleceği ifade edilmiş.

Boyutları; 163,3 x 77,3 x 8.0 mm, ağırlığı ise 191 gram olacak. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak telefonda 4 yıl işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncelleme desteği sunulacağı da sızıntıda belirtilmiş. Bunlar dışında WiFi 5, yana yerleştirilen parmak izi sensörü, IP54 dayanıklılık gibi özellikleri de olacak.

Samsung Galaxy A06 5G muhtemel özellikleri