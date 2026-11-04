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S27 Ultra'yı Bile Kıskandıracak: 6000 mAh Bataryalı Galaxy A38 Geliyor!

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Samsung Galaxy A38’in 6000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor. Sızıntılar doğruysa orta segmentteki bu model, pil kapasitesinde Galaxy S27 Ultra’nın önüne geçecek.

S27 Ultra'yı Bile Kıskandıracak: 6000 mAh Bataryalı Galaxy A38 Geliyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Telefonu gün içinde yeniden şarja takmak, pek çoğumuzun istemeden edindiği bir alışkanlık. Yeni bir model seçerken batarya kapasitesine bakmamız da biraz bundan. Samsung Galaxy A38, sızdırılan bilgilerle bu konuda merak uyandırıyor: Samsung’un orta segment telefonu, şirketin en pahalı modeli olması beklenen Galaxy S27 Ultra’dan daha büyük bir batarya taşıyabilir.

Henüz kesinleşmiş değil. Ancak test edilen bataryanın kapasitesi, Galaxy A serisinde yıllardır alıştığımız 5000 mAh seviyesinin üzerine çıkılacağını gösteriyor. Avrupa pazarında seri için bir ilk olması beklenen bu değişikliğe karşılık, kamera özelliklerinde aynı ölçüde bir yenilik görünmüyor.

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S27 Ultra'yı Bile Kıskandıracak: 6000 mAh Bataryalı Galaxy A38 Geliyor!
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Galaxy A38’in bataryası 6000 mAh seviyesine çıkıyor

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Galaxy A38, 5882 mAh nominal kapasiteli bir bataryayla test ediliyor. Bu bataryanın satışa sunulan modelde 6000 mAh tipik kapasiteyle anılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galaxy A serisinin uzun süredir koruduğu 5000 mAh kapasiteyi düşününce yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Az değil. Üstelik Galaxy S27 Ultra için beklenen kapasite 5700 mAh; yani sızıntılar doğrulanırsa daha uygun fiyatlı A38, bu başlıkta Samsung’un en üst modelini geride bırakacak.

Buradaki farkın pil kapasitesinde olduğunu unutmamak gerek. Şimdilik konuşulan, telefonun ne kadar enerji depolayacağı.

Kameralarda pek bir şey değişmiyor

Sızıntılara göre Galaxy A38’in arkasında 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunacak. Ön kamera ise yine 12 MP olacak. Yani Galaxy A36 ve A37’den tanıdığımız kamera kurulumu büyük ölçüde korunuyor. Samsung, batarya kapasitesi artarken kamera donanımında daha temkinli davranacak gibi görünüyor.

Galaxy A38 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy A38’in önümüzdeki yıl mart ya da nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Artan üretim maliyetleri, telefonun fiyatına da yansıyabilir.

Galaxy A37’nin ABD’deki başlangıç fiyatı son olarak 489,99 dolara yükselmişti. Bu nedenle Galaxy A38’in 490 doların üzerinde bir fiyatla satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.

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