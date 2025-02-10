Samsung Galaxy S26 Yeni Pil Teknolojisiyle Gelecek (5.000 mAh Telefonlar Tarih Olacak Gibi...)

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İddialara göre Samsung, Galaxy S26 serisiyle yeni pil teknolojisine geçerek artık 5.000 mAh'ın üstünde pil kapasiteleri sunmaya başlayacak.

Akıllı telefonların pillerde son geldiği nokta şarjların minimum 1-2 gün gitmesine olanak tanıyor olsa da rekabetin olduğu ortamda şirketler pillerini geliştirmeye devam ediyor. Görünüşe göre bunlardan biri de Samsung olacak.

Samsung amiral gemisi serilerinde 5.000 mAh pil sunuyor olsa da Çinli telefon üreticilerinin daha büyük kapasiteli piller sunması nedeniyle şirket zaman zaman eleştirilere maruz kalıyordu. Görünüşe göre şirket bu eleştirilere kulak verdi ve gelecek yılın başında tanıtacağı Galaxy S26 serisinde silikon karbon pillerle ilgili önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Galaxy S26, 6.000-7.000 mAh pil kapasitesine sahip olabilir

Silikon karbon piller, mevcut pillere kıyasla daha küçük bir alanda daha fazla enerji depolayabiliyor. Bu sayede telefonları daha kalın hâle getirmeden pil kapasitesini artırmak mümkün hâle geliyor. Eğer bu yeni pil teknolojisi benimsenirse gelecek yıl gelecek olan Galaxy S26 serisi 6.000 mAh hatta 7.000 mAh kapasiteli pillerle gelebilir.

Samsung’un pil teknolojisine ciddi yatırımlar yaptığı da gelen bilgiler arasında. Galaxy model telefonlar artık yedi yıl boyunca yazılım güncellemeleri alıyor, bu da daha uzun ömürlü pillerin gerekliliğini artırıyor. Mevcut piller yüksek kapasite sağlasa da, uzun vadede dayanıklılık konusunda hâlâ yeterli seviyede değiller.

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Peki sizin Galaxy S26 serisinden öncelikli olarak beklentiniz ne olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s26-lineup-may-finally-see-a-real-hardware-upgrade_id167457
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