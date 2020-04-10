Samsung Galaxy A71'in Keyif Kaçıran DxOmark Puanı Açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz yıl içinde tanıttığı en yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy A71’in DxOmark puanları belli oldu. Kamera benchmark’ına 1.8 diyafram aralığına sahip 64 megapiksellik kamerası ile giren cihaz, aldığı 84 puanla beklentilerin altında kaldı.

Birkaç gün önce Galaxy A51 ile birlikte 5G versiyonu tanıtılan Galaxy A71, Samsung’un orta segmentte mücadele eden en iddialı akıllı telefonu konumunda. 6.7 inçlik Super AMOLED ekranı, Snapdragon 730 yonga seti ve yüksek kapasiteli 4500 mAh bataryası ile öne çıkan cihaz, özellikle kamera konfigürasyonu ile bir hayli dikkat çekmişti.

Bugün, Galaxy A71’in merakla beklenen DxOmark puanları belli oldu. İç ve dış ortamlardaki çekimlerin yanı sıra laboratuvarda gerçekleştirilen testler sonucunda 84 puan alan akıllı telefon, özelliklerine ve fiyatına göre beklentilerin altında kalmış gibi görünüyor.

DxOmark'tan 84 puan alan Galaxy A71'de, 64MP ana kamera bulunuyor

DxOmark, Galaxy A71’in fotoğraf ve video tarafında üst düzey bir performans sergilememesine rağmen Galaxy A50, Nokia 7.2 veya Motorola One Zoom gibi diğer orta sınıf cihazlardan geri kalmadığını söylüyor. Bununla birlikte 4 yıllık bir amiral gemisi olan Galaxy S7 Edge dahi DxOmark'tan 89 puan almayı başarmıştı. Yapılan testler sonucunda fotoğraf tarafında 89 puan alan Galaxy A71, video tarafında ise 74 puana layık görüldü.

iPhone 11 ve Google Pixel 3a'ya kıyasla gölgelerdeki vurgu ve parlaklık vurgusunun çok daha iyi olduğu tespit edilen Galaxy A71, arkadan aydınlatmalı iç mekan portre çekimlerinde ise o kadar da iyi sonuçlar vermedi. DxOmark ayrıca hem açık havada hem de kapalı mekanlarda çekilen fotoğraflarda çok belirgin bir ayrıntı kaybının olduğunu, bunun da cihazların ana zayıflıklarından biri olduğunu belirtiyor.

Samsung Galaxy A71 tasarımı

Galaxy A71, özel bir telefoto kameraya sahip olmadığı için zoom yapılan çekimlerde, iddialı bir performans sergilemedi. DxOmark, cihazın tüm aydınlatma koşullarında bile yakın mesafeden ayrıntı kaybı yaşadığını söylerken, açık havada nispeten biraz daha iyi olsa da çözünürlüğü koruma konusunda karşılaştırılan iPhone 11 ve Google Pixel 3a kadar iyi olmadığını belirtiyor.

Samsung Galaxy A71’de f/1,8 diyafram açıklığına sahip 64MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. 1.72 inçlik bu sensöre f / 2.2 diyaframlı 12MP ultra geniş kamera, 25mm f / 2.4 diyafram lensli 5MP makro kamera ve bokeh çekimlerinde arka planı bulanıklaştırmak için kullanılan 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Jiroskop tabanlı Elektronik Görüntü Sabitleme Sistemi ile gelen akıllı telefon, 30 fps'de 4K çekimler yapabiliyor. Galaxy A71'in detaylı kamera incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.