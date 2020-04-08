Samsung Galaxy A71 5G ve Galaxy A51 5G - Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segmentte konumlanan Galaxy A71 ve Galaxy A51 modellerinin 5G’li versiyonlarını duyurdu. Sırasıyla 6.7 inç ve 6.5 inç Super AMOLED Infinity-O ekranlarla gelen cihazlar, dörtlü arka kamera kurumları ve uzun pil ömürleri ile öne çıkıyor.

Samsung, uzun zamandır beklenen Galaxy A71 5G ve Galaxy A51 5G modellerinin üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı. Orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A serisine 5G desteği kazandıran Güney Koreli teknoloji devi, yeni akıllı telefonları ile çok daha gelişmiş bir mobil deneyim vadediyor.

5G entegrasyonunun yanı sıra çarpıcı bir görsellik sunan Infinity-O ekranlar, dörtlü arka kamera kurulumları ve uzun ömürlü bataryaları ile dikkat çeken Galaxy A71 5G ve Galaxy A51 5G, segmentinin lider modellerinden biri olacakmış gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Galaxy A71 5G ve Galaxy A51 5G’nin özelliklerine yakından göz atalım.

Galaxy A71 5G tasarımı

Galaxy A71 5G, 6.7 inç FHD+ Süper AMOLED Plus ekranında 1080 x 2400 çözünürlük sunuyor. Cihazın arkasında, 64MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör, 5MP derinlik sensörü ve 5MP makro sensör olmak üzere toplam dört adet kamera bulunuyor. Ekrandaki delikte ise F2.4 diyafram aralığında 32 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga setinden alan Galaxy A71 5G, grafik tarafında Mali-G76’yı kullanıyor. 6GB / 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile gelen akıllı telefon, hafızayı 1TB’a kadar yükseltebileceğiniz bir MicroSD yuvasına sahip.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu teknolojisi ile donatılan Galaxy A71 5G, 25W Süper Hızlı Şarj desteği sunan 4,500mAh’lık bir bataryadan besleniyor. 75,5 x 162,5 x 8,1 mm boyutlarında ve 185g ağırlığında olan cihaz, Prizma Siyah, Prizma Mavi ve Prizma Gümüş olmak üzere üç farklı renk opsiyonu sunuyor. Samsung, yeni yakışıklısı Galaxy A71 5G’nin fiyatını henüz açıklamadı ancak beklentiler, 460 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.

Galaxy A71 5G özellikleri:

Ekran: 6.7 inç FHD + Süper AMOLED Plus (1080 x 2400p)

6.7 inç FHD + Süper AMOLED Plus (1080 x 2400p) Boyut: 75,5 x 162,5 x 8,1 mm

75,5 x 162,5 x 8,1 mm Ağırlık: 185g

185g Batarya: 4.500mAh

4.500mAh Ön Kamera: 32MP

32MP Arka Kamera: 64MP + 12MP + 5MP + 5MP

64MP + 12MP + 5MP + 5MP RAM: 6GB / 8GB

6GB / 8GB Depolama: 128GB (microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir)

128GB (microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir) İşlemci: Samsung Exynos 980

Samsung Exynos 980 Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou

Samsung’un bir diğer 5G’li modeli Galaxy A51, 1080 x 2400 çözünürlük sunan 6.5 inç FHD+ Süper AMOLED ekran ile geliyor. Ekran/gövde oranı yüzde 83.14 olan bu panelde, F2.2 diyafram aralığı sunan 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Cihazın arkasındaki dörtlü kamera dizisi; 48MP ana sensör, 12MP ultra geniş açı lensi, 5MP derinlik sensörü ve 5MP makro sensörden oluşuyor. Abisi Galaxy A71 5G gibi sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 işlemcisi ile donatılan Galaxy A51 5G, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunuyor.

Galaxy A51 5G tasarımı

Kapağının altında 15W Adaptif Hızlı Şarj destekli 4,500mAh batarya bulunan akıllı telefon, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile kullanıcılara yüksek güvenlikli bir mobil deneyim vadediyor. 73,6 x 158,9 x 8,7 mm boyutlarında ve 187g ağırlığında olan Galaxy A51 5G, Prizma Siyah, Prizma Beyaz ve Prizma Pembe olmak üzere üç farklı renk opsiyonu ile geliyor.

Galaxy A71 5G gibi Galaxy A51 5G’nin de fiyatı henüz açıklanmadı ancak onun da Galaxy A71 5G’den yaklaşık 100 dolar daha ucuz olan 380 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy A51 5G özellikleri