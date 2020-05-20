Samsung, Galaxy Book S'te Intel Kullandığını Doğruladı

Samsung Kanada, yeni Galaxy Book S modelinde Intel işlemci kullandığını yanlışlıkla doğruladı. Henüz duyurulmamış olan Lakefield serisini kullanan cihaz, bu işlemcinin gün yüzüne çıktığı ilk cihaz olabilir. Yeni modelde, serinin diğer cihazlarına göre azalan pil ömrü de söz konusu.

Samsung'un başarılı bilgisayar serisi Galaxy Book S'in yeni modeli yakın zamanda seriye katılacak. Bu yeni cihazla alakalı henüz çok fazla bilgi ortaya çıkmamışken Samsung Kanada, cihazın Intel işlemci kullandığını yanlışlıkla doğruladı. NP767XCM-K01CA model numarasına sahip cihazın yanlışlıkla doğrulanmasıysa birçok teknoloji tutkununun ilgisini çekti.

Cihazın yanlışlıkla doğrulanmasıyla birlikte bir merak edilen özellik daha ortaya çıktı. Bu cihaz, henüz duyurulmamış olan Lakefield serisinden Intel i5 işlemciyi içerisinde barındırıyor. İşlemcinin henüz duyurulmamış olması, bu cihazın Lakefield serisini kullanan ilk cihaz olabileceğini akıllara getiriyor. Ayrıca bu erken listeleme, Samsung'un bu cihazda global bir hedef edindiğini de ortaya koyuyor.

Serideki ilk x86 tabanlı model:

Samsung Kanada'nın yaptığı bu erken listelemeyle bu yeni modelin, serinin diğer cihazlarında olduğu gibi 13,3 inç Full HD ekrana sahip olduğu ortaya çıktı. Intel Core i5-L16G7 işlemciyle birlikte 8 GB RAM ve 42 Wh bataryaya sahip cihaz, bu yönleriyle seriden bir miktar ayrılıyor diyebiliriz. x86 tabanlı yeni Galaxy Book S'in ARM tabanlı diğer modellere göre daha az verimli olacağı öngörülüyor.

Pil ömründe düşüş fark edildi:

Samsung'un bu yeni cihazının belirtilen pil ömründe de gözle görülür bir düşüş söz konusu. Diğer modellerde 25 saatlik pil ömrü olacağı belirtilirken bu cihazda bu süre 17 saate kadar düşmüş durumda. Samsung'un bu süreleri hesaplarken sadece video izlemeyi göz önüne aldığını da düşünürsek etkili bir kullanımla cihazın pil ömrü 17 saatin de bir hayli altına inebilir.

Yeni model, bazı konularda seriden ayrılsa da yine de dış görünüş açısından diğer modellere olan benzerliği açıkça seçilebiliyor. Çift USB-C girişi, Bluetooth 5.0 ve microSD desteği de bu cihazda yerini almış durumda. Ayrıca Galaxy Book S serisinde alışılmış hâle gelen güç tuşunun içine yerleştirilmiş parmak izi okuyucu yeni modelde de unutulmamış.

Mercury Gray ve Earthy Gold renk seçenekleri bulunacak olan cihazı almaya karar veren kullanıcılar, 256 GB ve 512 GB depolama arasında seçim yapacaklar.