Samsung, Hyundai'nin Elektrikli Araçlarına Batarya Üretecek

Yaklaşık altı yıldır otomobil teknolojisi alanında iş birliği yapan Samsung ve Hyundai, ortaklıklarını daha da genişletecek çok önemli bir adım attı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, Hyundai’nin gelecekteki elektrikli araçları için batarya tedarik edecek.

Güney Kore topraklarından çıkan iki dev firma; Samsung ve Hyundai, 2014’ten bu yana otomobil teknolojisinde iş birliği yapıyor, ancak iki şirketin ortaklıkları bu yıl daha da büyüdü. Geçtiğimiz hafta elektrikli otomobiller konusunda da güçlerini birleştirmeye karar veren iki Güney Koreli şirket, rekabetin giderek arttığı bu piyasada birlikte boy gösterecekler.

Yeni ortaklık kapsamında Hyundai’nin elektrikli otomobilleri için Exynos yonga setleri ve OLED ekranlar üretecek olan Samsung, aynı zamanda batarya tedariğinden de sorumlu olacak. SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi, elektrikli araçlar için geliştirdiği bataryanın test sürecini tamamladı.

Samsung, elektrikli otomobil bataryalarıyla otomobil teknolojileri çalışmalarını genişletiyor

Şirketler arasındaki iş birliğinin, geçen hafta Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un, Hyundai Motor Group'un Başkan Yardımcısı Jung Sun ile bir araya gelmesinin ardından daha da hızlanması bekleniyor.

Hyundai, Samsung'un üreteceği bataryaları lüks otomotiv bölümü Genesis'in ilk tam elektrikli otomobilinde ve çatısı altındaki KIA’nın plug-in hibrit aracında kullanacak. Genesis G80'in 2021'de piyasaya sürülecek elektrikli versiyonu Güney Koreli teknoloji firmasının pilerinden beslenecek. Otomobilin tek bir şarjla 500 kilometre sürüş menzili sunacağı bildiriliyor. Ayrıca Hyundai ve Samsung tarafından ortaklaşa geliştirilen 3. seviye otonom sürüş teknolojisini de destekleyecek.

Samsung batarya kullanacak olan Genesis G80, tek bir şarjla 500 kilometre sürüş menzili sunacak

Samsung'un lityum kare bataryasının, iki ila üç yıl sonra piyasaya sürülmesi planlanan Hyundai'nin ticari aracında da kullanılması bekleniyor. Marka şu anda, Ioniq EV, Kona EV ve Niro EV gibi popüler elektrikli otomobilleri için LG Chem ve SK Innovation firmalarının bataryalarını kullanıyor. Ürün gamındaki elektrikli araç sayısını artırmak için önemli bir çaba sarf eden Hyundai, Samsung ile kurduğu ortaklık ile batarya tedariğini de mümkün olduğunca çeşitlendirmek istiyor