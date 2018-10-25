Galaxy J3 ve Galaxy J7 Android 8.1 Güncellemesi Alacak

Samsung'un 2017 yılında çıkardığı Galaxy J3 ve J7 modelleri Android 8.1 Oreo güncellemesini yakında alacak.

Samsung'un her kesimden kullanıcıya hitap eden cihazlar çıkardığını hepimiz biliyoruz. Galaxy J3, Samsung'un bütçe telefonu olarak çıkardığı (fiyatı şu anda çeşitli yerlerde 1.000 TL civarında) en son cihazlardan bir tanesi. Düşük özelliklerine rağmen oldukça stabil bir kullanım deneyimi sunan cihaz aynı zamanda çıkış zamanının son Android sürümü, Android 7.0 Nougat'a sahipti. Çok geçmeden Samsung'un yayınladığı güncelleme ile cihaz Android 8.0 Oreo işletim sistemine yükseltildi.

Samsung'un orta segment akıllı telefonu Galaxy J7 ise kullanıcılar tarafından -özellikle Türkiye pazarında- oldukça beğenildi. 3600 mAh gibi orta segment için oldukça büyük bir bataryaya, 1920x1080 piksel çözünürlüğünde (FHD) Süper AMOLED ekrana ve 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa yonga setine sahip olan Galaxy J7 teknoloji pazarında şu anda 1600 TL civarına bulunabiliyor. Galaxy J3 2017'de olduğu gibi lanse edildiğinde Android 7.0 Nougat ile çalışan cihaz için daha sonra Samsung tarafından Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı.

Samsung iki cihaz için de elini çabuk tutarak şimdi de Android 8.1 Oreo güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Birçok performans iyileştirmesi, emoji paketleri, gelişmiş ekran kontrolü ve batarya seviyesi için alarm kurabilmenizi sağlayan özellikleri getiren Android 8.1 Oreo hem Galaxy J3 (2017) hem de Galaxy J7 (2017) için yakın zamanda -ilk olarak ABD'de- yayınlanacak.

Görünen o ki Galaxy J3 (2017) ve Galaxy J7 (2017), Android'in şu an itibariyle en son sürümü olan Android 9 Pie için herhangi bir güncelleme almayacak. Samsung bu iki cihaz modelinden sadece Galaxy J7 (2018) için Android 9 Pie güncellemesi yayınlayacak gibi duruyor.