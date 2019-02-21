Galaxy M20'yi Muhteşem Bir Telefon Haline Getiren 5 Detay

Samsung, Galaxy M20 ile giriş seviyeye yeni bir soluk getirdi. Peki Galaxy M20'yi bu kadar özel kılan şey tam olarak ne? Bunu 5 maddede açıkladık.

Samsung, kısa süre önce Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile giriş segmentindeki en yeni akıllı telefonu Galaxy M20’yi tanıttı. Samsung’un Galaxy M serisini başlatma amacı; Xiaomi, Huawei, Oppo gibi şirketlerin Çin ve Hindistan gibi pazarlarda giriş segmentini domine etmesini engellemekti. Bu nedenle Samsung, Galaxy M20’yi geliştirirken giriş segmentteki bir akıllı telefonun sahip olabileceği neredeyse bütün özellikleri ekledi. Biraz abarttığımızı düşünüyorsanız Galaxy M20’yi muhteşem bir telefon haline getiren 5 nedene göz atabilirsiniz.

1- Güncel Tasarım

Galaxy M20, Samsung’un SDC 2018’de tanıttığı Infinity-V tasarım anlayışı ile geliştirildi. Bu da Galaxy M20’nin segmentinin çok üzerinde bir şıklığa sahip olmasına ve muhteşem bir ekran/gövde oranı sunmasına yardımcı oluyor. Dahası, kalın ekran çerçevelerinden kurtulan Samsung, tüketicilere 6.3 inçlik bir ekranı küçük bir kasada sunarak giriş segmentte eşine az rastlanır bir tasarım sunuyor. Cihaz giriş segmenti olmasına rağmen Full HD çözünürlükte bir AMOLED ekrana sahip.

2- İddialı Donanım

Samsung, güç kullanımı ile performansı en iyi şekilde dengelemek için Galaxy M20 modelinde sekiz çekirdekli Exynos 7904 işlemci kullandı. Üstelik bu işlemci 3GB ve 4GB RAM seçenekleri ile destekleniyor. Depolama noktasında ise 32GB ve 64GB’lık seçenekler tüketicilere sunuluyor. Bunun giriş seviye için ne anlama geldiğini özetlemek gerekirse şirketin geçtiğimiz yılki amiral gemisi Galaxy S9 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanına sahipti. Galaxy M20, üst seviye bellek seçeneğinde tüketicilere tam olarak bunu sunuyor. Üstelik cihazın depolama alanını hafıza kartı ile artırmak da mümkün.

3- Muhteşem Kameralar

Galaxy M20, 13MP + 8MP çift arka kameraya sahip. Üstelik Güney Koreli şirket, ikinci kamerayı rakipleri gibi portre modu için değil, daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmek için kullanıyor. Portre modu ise yazılım ile sağlanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise karşımıza 16MP çözünürlüğe sahip son derece kaliteli fotoğraflar çekebilen bir selfie kamerası çıkıyor. Samsung, Galaxy M20’yi geliştirirken kamera performansını üst seviye tutmaya bir hayli özen göstermiş.

4- Kilit Ekranı Hiakyeleri

Android Oreo işletim sistemi ve Samsung Experience kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy M20, Kilit Ekranı Hikayeleri gibi oldukça ilgi çekici bir özelliğe sahip. Bu özellikte kilit ekranında görmek istediğiniz 19 farklı kategoriden görseller seçebiliyorsunuz. Kilit ekranındaki görsel sürekli olarak değişiyor ve ‘i’ sembolüne dokunarak kilit ekranındaki görsel hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

5- Devasa Batarya

Giriş segment akıllı telefon kullanıcıları için batarya ömrü fazlasıyla önemlidir. Samsung, Galaxy M20’nin gövdesine yerleştirdiği 5000 mAh’lik bataryası ile kullanıcılara muhteşem bir şarj ömrü sunuyor. Dahası, Galaxy M20’de 15W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede bir günden uzun süre rahatlıkla kullanabildiğiniz akıllı telefonunuzu kısa sürede şarj edebiliyorsunuz.

Söylediğimiz gibi Galaxy M20, giriş segment bir akıllı telefon için muhteşem denebilecek özelliklere sahip. Eğer amiral gemilerine servet ödemek istemiyorsanız Galaxy M20 hem günlük kullanımda hem de oyunlarda sunduğu performans ile sizi fazlasıyla memnun edecek. Samsung Türkiye tarafından ön siparişe açılmış olan Galaxy M20’ye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.