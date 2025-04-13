Samsung, büyük merakla beklenen Galaxy M56 modelinin; tasarımını, bazı özelliklerini ve tanıtım tarihini paylaştı. Cihaz, özellikle ince tasarımıyla dikkat çekecek.

Samsung, son zamanlarda daha bütçe dostu telefonlarına daha da odaklanarak A serisinden M serisine kadar birçok farklı cihaz tanıtmaya başlamıştı. Bu ay içinde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy M56 modeli de bunlardan biriydi.

Şimdi ise şirketten büyük merakla beklenen bu cihaz hakkında açıklama geldi. Güney Koreli teknoloji devi; cihazın tasarımını, bazı özelliklerini ve çıkış tarihini bizlerle buluşturdu.

17 Nisan’da tanıtılacak, ultra ince tasarımla gelecek

Paylaşılan görsellere baktığımızda, telefonun arka tarafında iPhone X’i andıran pil şeklinde kamera kurulumuyla geleceğini görebiliyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı yer alacak. Şirket, en çok ne kadar “ince” olacağına dikkat çekiyor. Öyle ki “en ince canavar” ifadeleriyle telefonun reklamını yapıyor.

Galaxy M56 modeli, 7,2 mm incelikle şu anda piyasadaki en ince telefonlardan biri olarak çıkış yapacak. Cihazın ağırlığı 180 gram olarak açıklanırken, 50 MP +2 MP arka kamera ve 12 MP ön kamerayla geleceği, HDR ön kamera video çekimlerini destekleyeceği, %33 daha parlak ekranlı olacağı ve önceki nesilden %26 daha ince çerçeveli olacağı belirtilmiş. Yani sadece telefonun kendisi değil, çerçeveleri de çok ince olacak.

Nesne silme gibi birçok yapay zekâ özelliğiyle de birlikte gelecek Galaxy M56 modeli, 17 Nisan günü resmen tanıtılacak. Birkaç hafta önce çıkan Geekbench listelemesinde, cihazın Exynos 1480 yonga seti ve 8 GB RAM ile geleceği görülmüştü. Tüm bu bilgiler, telefonun uygun fiyata rağmen premium hissettiren özelliklerle donatılacağını ortaya koyuyor.