Samsung Galaxy Z Fold7'nin bazı özellikleri sızdırıldı. Eğer iddia doğruysa cihaz, önceki nesle kıyasla büyük iyileştirmelerle gelecek.

Samsung, önümüzdeki yaz aylarında amiral gemisi katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold ve Z Flip’in yeni nesillerini bizlerle buluşturacak. Cihazların, temmuz ayı gibi tanıtılması bekleniyor. Daha aylar olsa da sızıntılar görmeye başlamıştık. Şimdi ise Z Fold7 hakkında bilgiler geldi.

İddia, cihazın bazı teknik detaylarına yer veriyor. Eğer tüm bu söylentiler doğruysa Samsung, yeni nesilde kullanıcıları sevindirecek iyileştirmeler planlıyor diyebiliriz.

Snapdragon 8 Elite işlemci, ekran altı kamera, gelişmiş dayanıklılık, daha ince tasarım

*Galaxy Z Fold7 muhtemel tasarımı

Telefonun, şaşırtmayan bir şekilde Qualcomm’un en gelişmiş işlemcisi konumunda bulunan Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği aktarılmış. Bu da Fold6’ya kıyasla çok daha iyi bir performans göstereceği anlamına geliyor.

Ayrıca cihazda ekran altı selfie kamearsı bulunacakmış. Bu da ekrana daha fazla yer ayrılabileceği anlamına geliyor. Yani tamamen ekran olan bir cihaz görmemiz olası. Ayrıca katlı değilken 4,5 mm kalınlıkla gelerek inceleceği, 8 ve 6,5 inç olmak üzere daha büyük ekranlarla sunulacağı da söylenmiş. Bunlar dışında telefonun suya ve toza dayanıklılığının artırılacağı, 200 MP’lik ana kamera ve hatta geliştirilmiş hoparlörler ve titreşim motoruyla bile geleceği söylenmiş.

Samsung, Fold modellerinde öyle ahım şahım değişiklikler yapmamasıyla biliniyordu. Ancak bu iddia doğruysa cihazda son yıllarıın en büyük iyileştirmelerinin yapıldığını görebiliriz. Bu, müşterileri de çok mutlu edecektir. İddiaların gerçek çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.