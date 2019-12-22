Samsung Galaxy Note10 Lite'ın Özellikleri Belgelendi

Samsung’un, yakın zamanda tanıtımını yaptığı ve ocak ayı içerisinde piyasaya sürmesi beklenen yeni modeli Galaxy Note10 Lite şimdiden en çok beklenen akıllı telefonlardan biri olarak göze çarpıyor.

Bir süredir mobil teknoloji çevrelerinde kendinden çokça bahsettiren ve merakla beklenen Samsung’un son bombası Galaxy Note10 Lite üzerine yapılan yorumlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez de resmi olarak piyasaya sürülmesine yaklaşık 1 ay kala, cihazın teknik özelliklerini detaylı bir şekilde içeren belge ortaya çıktı.

Telefonun içerik olarak Galaxy Note 9’u oldukça andırdığını düşünen kesim yeniden paketlenmiş bir Note 9 olduğu söylentisini yaymıştı. Sızdırılan resmi belge sonrasında bu iddiayı destekleyen özellikler arasında Exynos 9810 yonga, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama yer aldı.

Bu özellikler bir kesimi çok memnun etmese de oldukça etkileyici bir performans düzeyi sağlamakla kalmayıp depolama alanının büyüklüğü açısından da çoğu kullanıcı için yeterli olacak gibi görünüyor. Buna ek olarak, 512 GB’a kadar mikroSD kart desteği alınabileceğinin de Samsung tarafından bildirilen yenilikler arasında olduğunu göz önünde bulundurursak toplamda 640 GB depolama kapasitesi sağlayan cihaz kullanıcıyı memnun edecek gibi duruyor.

Galaxy Note10 Lite da diğer cihazların izinde

Şirketin son cihazları gibi Galaxy Note10 Lite da Android 10 ve One UI 2.0 ile birlikte geliyor. Büyük bir 4.500 mAh pile sahip cihazın batarya performansı etkileyici olacağa benziyor. Ayrıca ince çerçeveli bir yapıya sahip olacak cihaz, telefon ekranının üst ve tam orta bölümüne gömülmüş bir ön kamera ile gelecek. Arka kısımda ise dikdörtgen yapıda üçlü kamera sistemi yer alacak.

İlk söylentiler telefonun 48 megapiksel ana kamera ile donatılacağını öne sürse de gerçekte Samsung f/1,7 diyafram açıklığı sunan çift pikselli otomatik odaklama teknolojisini destekleyen 12 megapiksel sensörü seçti. Ön panel, Samsung’un artık klasikleşen AMOLED teknolojisini kullanıyor ve kenarlar biraz daha kavislenmiş durumda. Ayrıca ekranın Full-HD+ (2400x1800) çözünürlüğe sahip olduğunu atlamamak gerek.

Diğer önemli özellikler arasında parmak izi okuyucu, 4G ve LTE ağı desteği ve Samsung’un eski amiral gemisi modellerinden kaldırdığı ancak çok sevilen 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor.