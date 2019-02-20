Samsung Galaxy S10 Plus Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, yeni amiral gemisi ailesini tanıttı. Serinin yeni üyelerinden en büyüğü, en yüksek performanslısı ve en pahalısı Galaxy S10+ oldu. Cihazın teknik özellikleri ve özel sürümü dahil fiyatı kesinleşti.

Galaxy S10 ailesinin en büyük ağabeyi, Plus takılı yüksek performanslı cihazı nihayet görücüye çıktı. Bir süredir 1 TB'lık depolama birimiyle geleceği söylenen ve gündemden bir türlü inmeyen cihaz, kendisine has özelliklerle sınıfının en iyisi olmaya aday. 6,4 inçlik Infinity O AMOLED ekranında 3040x 1440 piksel (522 ppi) çözünürlük sunan cihaz, 19:9 en boy oranına ve Gorilla Glass 6 korumasına sahip.

Galaxy S10+, iki küçük kardeşinden farklı olarak 12 GB RAM, az önce söylediğimiz gibi 1 TB dahili depolama ve seramik bir gövdeyle geliyor. Seramik gövde hem ısı yalıtımı, hem de sağlamlık açısından avantaj sağlarken, iki özel renk seçeneği de görmemizi sağlıyor: Seramik beyaz ve seramik siyah.

Ekran

Samsung’un tanıttığı yeni cihazlarda en iddialı olduğu alanlardan biri de “ekranı” olarak karşımıza çıkıyor. Kameralar için ekranın içinde çok küçük bir yer kullanan Samsung, bu alan dışında tüm alanı ekran olarak kullanmış. Bu da telefonun muhteşem bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Samsung’un bunu yapmasını sağlayan teknoloji ise Infinify O-Display olarak açıklandı. Teknolojinin isminde yer alan “O”, ekranın içinde yer alan kameraları temsil ediyor.

3 Arka Kamera

Samsung’un yeni canavarı S10+, tam 5 kamera ile birlikte geliyor. Arkada 3, önde iki olacak şekilde sıralanan kameralar, vaat ettikleri ile beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi duruyor. Arkasında üçlü kamera sistemi bulunan Galaxy S10+, 12 MP çözünürlüğe sahip f/1.5 diyafram açıklığındaki, 77 derecelik geniş açılı ana kameraya sahip. Dual Pixel ve Dual Aperture teknolojileriyle desteklenen bu sensör, Galaxy S9 Plus ile gördüğümüz teknolojinin geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Telefon ortasında 16 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram aralığına sahip kamera bulunurken, son olarak 13 MP çözünürlüğünde telefoto lens de S10+’larda yerini alıyor.

4K Ultra HD video kaydı, süper yavaş çekim, optik görüntü sabitleme, düşük ışıkta fotoğraf çekme gibi pek çok özelliğe sahip olan Galaxy S10 Plus’ın kamerasında dikkat çeken özelliklerden bir diğeri ise Stage Night olarak tanıtılan portre modu oldu. Son derece kaliteli portreler çeken Galaxy S10 Plus, Apple’ın çıkardığı en güçlü telefon iPhone Xs Max’e rakip olacak.

Ön Kamera

Samsung, Galaxy S10+’a özel olarak ön tarafta çift kamera getirdi. İnfinity-O ekranın içinde yer alan bu çift kameranın biri 10 MP f/1,9 diyafram genişliğine sahipken, diğer kamera 8 MP'lik RGB derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu ikinci sensör sayesinde portre modları çok daha kaliteli çekilebiliyor.

Gelişmiş Güvenlik Önlemleri

Samsung, yeni Galaxy S10 serisinde güvenlik standardını da artırıyor. Çinli firmalara nazaran biraz geç de olsa sonunda telefonlarına ekrana gömülü parmak izi sensörünü getirmeyi başaran Samsung, bunun için Qualcomm’un parmağınızı bir harita gibi ortaya çıkaran teknolojisini kullanıyor. Şu an için parmak izi sensörünün hızı konusunda bir şey diyemiyoruz, ancak ilk izlenimler son derece hızlı olduğu yönünde. Yine de bunun için biraz daha beklememiz gerekebilir.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucunun en önemli özelliklerinden biri, ekran kapalı dahi olsa kullanılabiliyor olması. Yapay zekadan güç alarak zamanla daha da iyi olacağı açıklanan bu güvenlik önlemini yeni nesil telefonlarda daha sık görecekmişiz gibi duruyor. Samsung, parmak izi ile uğraşmayı sevmeyen kullanıcılarını da düşünerek, telefona ek olarak Iris tarayıcı da eklemeyi ihmal etmemiş. Bu özellik sayesinde telefonunuz yüzünüzü tanıyacak ve bu şekilde kolay bir kilit açma olanağınız olacak.

Batarya

Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra batarya konusunda yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyor. Bu sebeple akıllı telefonlarında batarya teknolojisine ciddi yatırımlar yapıyor. Ekranı, donanımı ve kendisi son derece büyük bir telefon olan Galaxy S10 Plus, bunun için güç kullanımını 4.100 mAh’lik batarya ile karşılamaya çalışacak. Bu oran Galaxy S10e’de 3.100 mAh, S10’da ise 3.400 mAh olarak karşımıza çıkıyor.

Tersine Şarj Teknolojisi

Lansmanda en çok dikkat çeken özelliklerden biri de tersine şarj teknolojisi idi. Telefonları birbirine yakınlaştırarak şarj etme imkanı sunan bu teknoloji, bundan 10 - 15 yıl önce kızılötesi ile şarkı aktarmaya çalışan bizlerin gözünden bir damla yaş akmasına sebebiyet verdi. Samsung, bu teknolojiyi telefondan telefona yapmanın dışında, yeni tanıttığı kulaklık ve saatine de yapabiliyor.

Donanım

Samsung’un en güçlü canavarı olarak karşımıza çıkan Galaxy S10 Plus, donanım olarak da amiral gemilerinin en üst sıralarına yerleşiyor. Çıktığı yere göre Qualcomm Snapdragon 855 ya da Exynos 9820 yonga seti ile gelen cihaz, 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM seçenekleri ile müşterilerin karşısına çıkıyor. 128 GB ve 512 GB’lık depolama seçenekleri bulunan Galaxy S10 Plus, ayrıca 512 GB’lık özel bir microSD kart desteği ile 1 TB depolama alanına ulaşıyor.

Daha İnce

Samsung’un bu sene çıkan akıllı telefonları, şık tasarımlarını incelikle tamamlıyorlar. S10 ve S10+ sadece 7,8 mm kalınlığa sahipken, 5G destekli olarak karşımıza çıkan Galaxy S10e 7,9 mm’lik bir kalınlıkla bizleri karşılıyor.

Samsung Galaxy S10 Plus özellikleri:

Ekran : 6.4 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040x 1440 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

: 6.4 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040x 1440 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6 Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820

Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820 Arka kamera: 12 MP f1.5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f2.2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2.4 telefoto lens, OIS (45 derece)

12 MP f1.5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f2.2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2.4 telefoto lens, OIS (45 derece) Ön kamera: 10 MP f1.9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği + RGB derinlik sensörü

10 MP f1.9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği + RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB şeklinde üç seçenek

6 GB / 8 GB / 12 GB şeklinde üç seçenek Dahili depolama: 128 GB / 512 GB / (512 GB + 512 GB microSD kartla 1 TB) şeklinde üç seçenek

128 GB / 512 GB / (512 GB + 512 GB microSD kartla 1 TB) şeklinde üç seçenek Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, CAT, LTE özellikleri

Batarya: 4,100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0

4,100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Ses: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık

Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklık Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, İris tarama, Basınç sensörleri

Samsung Galaxy S10 Plus Türkiye fiyatı:

Galaxy S10 Plus'ın Türkiye fiyatları da belli oldu. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model 7,499 TL'den alıcı bulacak. Telefonun 512 GB'lık sürümü ise 8,999 TL'den satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S10 Plus Türkiye'de Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Samsung Galaxy S10 Plus'ın 128 GB modelinin 25 Şubat 2019 tarihinde ön siparişle satın alanlara gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca, telefonu ön siparişle alan kişiler, Samsung'un yeni Galaxy Buds kablosuz kulaklığına ücretsiz sahip olma fırsatını yakalıyorlar.