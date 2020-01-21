Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Z'nin Avrupa Fiyatı Açığa Çıktı

XDA Developers platformundan Max Weinbach, Samsung Galaxy S20 ailesinin Avrupa fiyatını açıkladı. Weinbach tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy S20 ailesinin en ucuz üyesi, 900 ila 1.000 euro arasındaki bir fiyata sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şubat ayında çok önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Şirket, düzenleyeceği etkinlikler kapsamında hem yeni amiral gemi serisi Galaxy S20'yi hem de katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z'yi tüketicilerle buluşturacak. Tüketiciler, Samsung'un yeni telefonunu büyük bir heyecanla beklerken şimdi, yaklaşmakta olan yeni telefonların Avrupa pazarındaki fiyatı ortaya çıktı.

"XDA Developers" platformundan Max Weinbach'ın ifadelerine göre Samsung Galaxy S20 serisinin 5G destekli üyeleri Avrupa'da 900 euro (yaklaşık 6.000 TL) başlangıç fiyatına sahip olacak. Weinbach, yeni bir telefon almak isteyen Avrupalı tüketicilerin Galaxy S20 Ultra 5G satın almak istemeleri durumunda, yapmaları gereken ödemenin 1.300 euroya (yaklaşık 8.550 TL) kadar ulaşacağını söylüyor.

Weinbach, yaptığı açıklamalarda telefonların fiyatlarını tam olarak ortaya koymuyor. Yani fiyatlar, az da olsa değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz şimdi de Weinbach'ın sızdırdığı Samsung Galaxy S20 ailesinin üyelerinin fiyatlarına teker teker bakalım;

Samsung Galaxy S20 serisinin 5G modellerinin tahmini fiyatları

Samsung Galaxy S20 5G : 900 - 1.000 euro (yaklaşık 6.000 TL ile 6.500 TL arası)

: 900 - 1.000 euro (yaklaşık 6.000 TL ile 6.500 TL arası) Samsung Galaxy S20+ 5G : 1.050 - 1.100 euro (yaklaşık 6.900 TL ile 7.200 TL arası)

: 1.050 - 1.100 euro (yaklaşık 6.900 TL ile 7.200 TL arası) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: 1.300 euro (yaklaşık 8.550 TL)

Weinbach'ın açıklamaları, Samsung Galaxy S20 ailesinin yanı sıra, Galaxy Z'nin fiyatını da gözler önüne seriyor. Buna göre, eğer Weinbach'ın yaptığı açıklamalar gerçek olursa Avrupalı tüketiciler, Samsung Galaxy Z için 1.400 euro (yaklaşık 9.200 TL) ödeme yapmak durumunda kalacaklar. Ancak Weinbach, bu fiyatın lansman gününe kadar değişebileceğini belirtiyor.

Yapılan açıklamalar, Samsung'un resmi fiyatları değil. Dolayısıyla resmi fiyatlarda farklılıklar görebiliriz. Ancak geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan detaylar, Galaxy S20 serisinin dolar bazında fiyatının, son Avrupa fiyatı iddialarıyla tutarlıydı. Yani kesin bir şey söylemek henüz mümkün olmasa da Samsung Galaxy S20 ailesinin Avrupa fiyatının, Weinbach'ın açıklamalarına yakın olacağını ifade edebiliriz.