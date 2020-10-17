Samsung Galaxy S21, Ocak 2021’de Gelebilir

Yakın zamanda Galaxy S20 FE modelini piyasaya süren Samsung, gelecek yılı yeni bir amiral gemisi ile açabilir. Kulislerde konuşulanlara göre Galaxy S21 Ocak 2021’de raflarda olacak.

Akıllı telefon üreticilerinin her yıl yeni amiral gemisi serilerini piyasaya sürmeleri alışılageldik bir durum. Samsung, Apple, Huawei gibi pek çok üreticinin artık yeni telefonlarını ne zaman tanıtacağı, ne zaman satışa çıkaracağı gibi pek çok bilgiyi geçmiş yıllara bakarak tahmin edebiliyoruz.

Her yıl iki farklı amiral gemisi seri çıkaran Samsung, katlanabilir telefonlarıyla bu sayıyı 2,5 seviyesine çıkarmıştı. Gelecek yıl ilk tanıtılacağı düşünülen amiral gemisi Galaxy S21 için çok da fazla beklemeyeceğiz.

Galaxy S21 Ocak 2021’de gelebilir

Sammobile’ın haberine göre Samsung, şimdiden Galaxy S21 üretimine başlamış durumda. Şu andaki duruma bakarsak yeni akıllı telefonlar, son aylarda olduğu gibi ilk olarak bir sanal etkinlikte karşımıza çıkacaktır.

Yakın zamanda 3C sertifikası ortaya çıkan telefonun teknik özellikleri hakkında çok az da olsa bilgi edinebilmiştik. Listeye göre telefonun model numarası SM-G9910 olacak. Ek olarak telefon 25W şarj teknolojisi ile gelecek. Telefonun batarya kapasitesi açıklanmamış olsa da oldukça yüksek olması bekleniyor.

Daha önce de tahminleri ve sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, Samsung Galaxy S21’in ekranın altında bulunan bir selfie kamerası ile geleceğini ifade etti. Bir başka rapora göre de yeni cihazda çeşitli kamera prototiplerini görebilmemizin olası olduğu belirtilmişti.

Yeni Galaxy S21’in Exynos 2100 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca telefonun arkasındaki ana kameranın 108 MP olduğu, 5 kameralı bir sistem barındırdığı da iddia ediliyor. Telefonun ekranı ise söylentilere göre 144 Hz olacak.

Gelecek yılın amiral gemileri hazırlanıyor

Samsung’un gelecek yıl da amiral gemisi modellerini çeşitli versiyonlarla satışa sürmesi bekleniyor. Firma, amiral gemisi modellerinde Plus ve Ultra gibi daha güçlü varyantlar da tanıtmasıyla biliniyor.

Şu anda telefon hakkındaki bilgilerimiz bu kadarla kalıyor. Yine de Samsung Galaxy S21’ler firmanın çok şey beklediği bir seri olacak. Haliyle akıllı telefonun çıkış tarihi yaklaştıkça hakkında daha fazla bilgi edineceğimiz de kesin gibi.