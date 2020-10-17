Samsung'un İki Yeni Telefonu Bluetooth Sertifikası Aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un henüz ismi belli olmayan iki telefonu, Bluetooth SIG tarafından sertifikalandırıldı. Akıllı telefonların model numaraları dışında hiçbir detayı sertifikada yer almadı.

Akıllı telefon sektöründe büyük bir paya sahip olan Samsung, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için daha fazla model piyasaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni F serisine ait ilk telefonu olan Galaxy F41'i duyuran şirket, aynı günlerde iki farklı akıllı telefonuyla karşımıza çıkmıştı.

NEMKO'nun internet sitesinde Samsung'un SM-A025F ve SM-M025F model numaralı iki farklı akıllı telefonu gözükmüştü. Bu telefonların sırasıyla Samsung Galaxy A02 ve Galaxy M02 olduklarına inanılıyordu. Cihazların isimleri hâlâ gizemini korusa da bugün iki telefon yeniden gündeme geldi.

Samsung'un iki yeni telefonu Bluetooth sertifikası aldı:

Samsung'un henüz ismi belli olmayan SM-A025F ve SM-M025F model numaralı iki telefonu bugün Bluetooth SIG tarafından sertifikalandırıldı. Cihazar sertifikalarıyla birlikte aynı zamanda Bluetooth SIG'in internet sitesinde de yer aldı. Her iki model de aynı belge altında listelendi.

Modellerin aynı belge altında listelenmesi, bu iki modelin aslında aynı model ancak farklı pazarlara satılan farklı isimli telefonlar oldukları anlamına gelebilir. Bluetooth SIG'de yer alan detaylar arasında telefonların model numaraları dışında başka hiçbir bilgi yer almadı.

Bugünkü sertifikada cihazların özellikleri gözükmese de geçtiğimiz günlerde SM-A025F model numaralı telefon, Geekbench üzerinde kendisini göstermişti. Bazı donanım özellikleriyle karşımıza gelen telefon, Qualcomm'un bir işlemcisi ve 2 GB RAM'iyle platformda listelenmişti.

Aynı model numaralı telefon hakkında ortaya atılan iddialara göreyse cihaz, 5,7 inçlik HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. İşlemci kısmındaysa Snapdragon 450 işlemci bulunacak. Telefon, 3.500 mAh bataryayla ve arka kısmında 3 kameradan oluşan bir kamera kurulumuyla gelecek.