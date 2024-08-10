Samsung Galaxy S24 FE'nin Neredeyse Bütün Özellikleri Ortaya Çıktı

1 dk okuma süresi
2
1
0
0
0
Samsung Galaxy S24 FE'nin hem tasarımı hem de teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung, amiral gemisi serisi Galaxy S24'ün FE modeli için destek sayfasını geçtiğimiz günlerde yayına almıştı. Şimdi de Samsuıng Galaxy S24 FE'nin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Daha büyük ekrana sahip olacak cihazın bataryası da büyüyecek. 

Samsung Galaxy S24 FE, bir önceki nesilde yer alan 6,4 inçlik ekranın yerine 6,7 inçlik bir ekranla gelecek. Daha büyük ekranla birlikte telefonun boyutları da büyüyecek. Ekran parlaklığı da 450 nit artışla 1900 nite yükselecek ancak ekran yenilenme hızı 120Hz'de sabit kalacak. Cihazın bataryası ise 4500mAh'den 4565mAh'ye çıkacak. 

İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin teknik özellikleri

samsung galşax s24 fe

Ekran Boyutu 6,7 inç
Ekran Parlaklığı 1900 nits
Yenileme Hızı 120Hz
Çipset Exynos 2400e
Batarya Kapasitesi 4565mAh
Video Oynatma Süresi 29 saat
Ses Oynatma Süresi 78 saat
Ana Kamera 50MP
Ultra Geniş Açı Kamera 12MP
Telefoto Kamera 8MP (3x Optik Zoom)
Yapay Zekâ Özellikleri Portrait Studio, Circle to Search, Generative Edit

Galaxy S24 FE'nin fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok ancak bir önceki nesil cihazın fiyatı şu anda 8GB RAM/256GB depolama olan konfigürasyon için 28.999 TL. Yeni versiyonun fiyatının bu rakamın biraz daha üzerinde olmasını bekleyebiliriz. 
İLGİLİ HABER

Samsung'un Yeni Bir Ekran Altı Kamera Patenti Aldığı Ortaya Çıktı

,

İLGİLİ HABER

Samsung, Akıllı Telefonlara Çağ Atlatacak İncelikteki Bellek Çipini Tanıttı (Samsung Etiketi Daha Kalın)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : samsung-galaxy-s24-fe-ozellikleri-fiyati
2
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler