Samsung Galaxy S24 FE'nin Neredeyse Bütün Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S24 FE'nin hem tasarımı hem de teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung, amiral gemisi serisi Galaxy S24'ün FE modeli için destek sayfasını geçtiğimiz günlerde yayına almıştı. Şimdi de Samsuıng Galaxy S24 FE'nin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Daha büyük ekrana sahip olacak cihazın bataryası da büyüyecek.

Samsung Galaxy S24 FE, bir önceki nesilde yer alan 6,4 inçlik ekranın yerine 6,7 inçlik bir ekranla gelecek. Daha büyük ekranla birlikte telefonun boyutları da büyüyecek. Ekran parlaklığı da 450 nit artışla 1900 nite yükselecek ancak ekran yenilenme hızı 120Hz'de sabit kalacak. Cihazın bataryası ise 4500mAh'den 4565mAh'ye çıkacak.

İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin teknik özellikleri

Ekran Boyutu 6,7 inç Ekran Parlaklığı 1900 nits Yenileme Hızı 120Hz Çipset Exynos 2400e Batarya Kapasitesi 4565mAh Video Oynatma Süresi 29 saat Ses Oynatma Süresi 78 saat Ana Kamera 50MP Ultra Geniş Açı Kamera 12MP Telefoto Kamera 8MP (3x Optik Zoom) Yapay Zekâ Özellikleri Portrait Studio, Circle to Search, Generative Edit

Galaxy S24 FE'nin fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok ancak bir önceki nesil cihazın fiyatı şu anda 8GB RAM/256GB depolama olan konfigürasyon için 28.999 TL. Yeni versiyonun fiyatının bu rakamın biraz daha üzerinde olmasını bekleyebiliriz.

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