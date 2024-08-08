Samsung'un Yeni Bir Ekran Altı Kamera Patenti Aldığı Ortaya Çıktı

İddialara göre Samsung, ekran altı kameraların görüntü kalitesi sorununu çözecek bir sistem için patent aldı.

Samsung, Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonlarda kullandığı optik sensörlerden daha iyi görüntü yakalamayı sağlayacak yeni bir ekran altı kamera (UDC) teknolojisi için patent aldı. Yeni teknoloji, ekran altı kameraların yaşadığı görüntü kalitesi kaybı sorunlarını da çözebilmeyi amaçlıyor.

Gelen haberlere göre Samsung, UDC teknolojisini hem katlanabilir telefonlarında hem de klasik akıllı telefonlarında kullanacak. Hatta olası yuvarlanabilir modellerin de bu teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Yeni patent UDC için yeni ve daha performanslı bir yol sunuyor.

Kamera üzerinde daha az piksel olacak

Samsung, ekran altı kamerası için aldığı yeni patente göre sensör üzerindeki ekranı kontrol edecek bir ekran sürücüsü kullanacak. Böylece kamera üzerinde daha az piksel olacak ve kameralar daha net görüntüler alabilecek. Patente göre bu kamera teknolojisi kaydırılabilir, katlanabilir ve yuvarlanabilir cihazlarda kullanılabilecek.

DDI çipseti sayesinde, kameranın kullanıldığı durumlarda sensör etrafındaki pikseller kapatılarak ya da farklı bir görüntü gösterilerek kamera performansını geliştiriyor. Ayrıca sensörün yeterli ışık alabilmesi için ekran alanının piksel yoğunluğu da azaltılıyor. Kamerayı gizlemek için ise ekran parlaklığı arttırılıyor.

Yeni UDC'de daha yüksek çözünürlüğe sahip ve daha büyük bir sensör kullanılacak. Bu geliştirmeler de görüntü kalitesini arttırmaya destek olacak. Öte yandan bu sensörün Samsung'un akıllı telefonlarında ne zaman karşımıza çıkacağı bilinmiyor.