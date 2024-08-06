Samsung, sadece 0,65 mm inceliğindeki dünyanın en ince LPDDR5X DRAM çipini tanıttı.

Zaman zaman aldığımız elektronik ürünlerin içinden firmaların vinil yapıştırmaları çıkıyor. Sert yüzeyli bu yapışkanları telefonlarımızın ya da dizüstü bilgisayarlarımızın üzerine yapıştırabiliyoruz. İşte Samsung'un yeni LPDDR5X DRAM çipi de sadece 0,65mm kalınlığa sahip, yani bu çıkartmalar ile kabaca aynı kalınlığa sahip.

Samsung'un LPDDR5X DRAM çipi, dünyanın en ince 12nm-sınıfı çipi olarak rekor kırdı. Bu çip 12GB veya 16GB kapasite ile kullanılabiliyor. Yapısal olarak baktığımızda ise yeni LPDDR5X DRAM, birbirine yapıştırılmış dört katmandan oluşuyor ve her katmanda iki çip bulunuyor.

Isınmaya çok daha dayanıklı

Yeni DRAM çipi, ince yapısı sayesinde ısıyı daha iyi dağıtıyor ve bir önceki nesilde yer alan çiplerle karşılaştırıldığında %21,2 daha yüksek ısı direncine sahip. Samsung bu inceliğe ulaşabilmek için baskılı devre kartını, epoksi kalıplama bileşiğini ve arka taşlama sürecini optimize etti.

Samsung’un Bellek Ürün Planlama ekibinin Başkan Yardımcısı YongCheol Bae, “Samsung’un LPDDR5X DRAM’i, yalnızca üstün LPDDR performansı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ultra kompakt bir pakette gelişmiş termal yönetim sağlayarak, yüksek performanslı cihaz içi AI çözümleri için yeni bir standart belirliyor. Müşterilerimizle yakın iş birliği yoluyla sürekli inovasyona kendimizi adıyoruz ve düşük güçlü DRAM pazarının gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha ince bileşenler, gelecekte akıllı telefonlarda ve diğer cihazlarda daha ince ya da farklı tasarımların yolunu açabileceği gibi aynı ölçülerde daha gelişmiş konfigürasyonların da ortaya çıkmasını sağlayabilir.