Samsung, OneUI 6.0 ile birlikte yepyeni emoji tasarımlarını benimseyecek. Yeni emojilerin ekran görüntüleri paylaşıldı.

Son olarak Galaxy Z Flip5 ve Fold5 katlanabilir telefonlarını tanıtan Samsung, artık yavaş yavaş yeni işletim sistemini arayüzüne geçmeye de hazırlanıyor. OneUI arayüzünün yeni sürümü OneUI 6.0’ın yayınlanan ilk beta sürümü, emojiseverler için de bir sürprize sahip oldu.

Samsung Galaxy S23 cihazlar için yayınlanan ilk OneUI 6.0 beta sürümünde baştan aşağı değişen emoji tasarımları görüldü. Şu anlık sadece Almanya, Güney Kore ve ABD’de yayınlanan emojiler, 3D görünüme sahip.

Samsung telefonlar için yeniden tasarlanan emojiler:

Şu anki emojiler ise bu şekilde: