Samsung Galaxy S25 Slim'in Bazı Özellikleri Belli Oldu

Samsung'un tamamen yeni modeli olacak Galaxy S25 Slim, Geekbench'te listelendi. Listelemede, cihazın ince olmasına rağmen performanstan ödün vermeyeceği görüldü.

Samsung, 22 Ocak 2025 tarihinde çok beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini ABD’de gerçekleştirecek. Bu etkinlikte, şirketin yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S25 ailesiyle tanışacağız.

Teknoloji devinin bu sene bir sürpriz yaparak “Slim” isimli bir modelle karşımıza çıkacağı konuşuluyordu. Apple’ın yeni modeli iPhone 17 Air’a rakip olacak bu cihazın ultra ince tasarımlı olması bekleniyordu. Bugün ise bazı özellikleri ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve dahası

Galaxy S25 Slim, SM-S937U numarasıyla Geekbench’te listelendi. Bu listeleme de en merak edilen özelliklerinden bazılarını ortaya çıkarmış oldu. Puanlarına baktığımızda tek çekirdekte 3005, çoklu çekirdekte ise 6945 puan alarak iddialı olabileceğini görebiliyoruz. Ancak serinin diğer modellerinden düşük alması dikkat çekiyor.

Telefonun çipi bilinmese de listelemeden yapılan çıkarımlar, Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’i göreceğimiz yönünde. Zaten S25 ailesinin diğer 3 üyesi de bu çipi kullanacak. O yüzden Slim’de de aynısını görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

Bunlar dışında çipin 6 çekirdekte 3.53 GHz, 2 performans çekirdeğinde 4.47 GHz’lik yüksek hızlar sunduğu da görülmüş. İşlemcinin 12 GB’lık RAM ile eşleştirileceğini belirtelim. Cihaz, beklendiği gibi kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak.

Galaxy S25 Slim hakkında gelen bilgiler bu kadar. Listelemeye baktığımızda telefonun daha hafif ve ince olmasına rağmen performanstan ödün vermeyeceğini görebiliyoruz. Tüm detaylarını öğrenmemize artık 2 haftadan daha az bir süre kaldı.