Samsung'un Galaxy S25'in ekranını önceki nesil modellere kıyasla büyüteceği iddia edildi. Şirketin böyle bir değişiklik yapmasının nedeni ise iPhone 16 Pro. Peki Samsung Galaxy S25, kaç inç boyutlu ekrana sahip olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 ailesiyle ilgili çalışmalara başlamış durumda. Hatta önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen amiral gemisi telefonlar, daha şimdiden pek çok sızıntıya ev sahipliği yaptı. Şimdi sizlere, Galaxy S25 serisinin başlangıç modelindeki radikal bir değişimden bahsedeceğiz.

Samsung, Galaxy S serisi cihazlarda çok fazla değişiklik yapmamaya başladı. Ancak Samsung Galaxy S25, nispeten büyük bir değişiklikle gelecek gibi görünüyor. Çünkü şirket çalışanlarına dayandırılan bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S25'in ekran boyutunu büyütecek. Markanın bu kararı Apple nedeniyle aldığı söyleniyor. Peki bu iddia doğrultusunda, Samsung Galaxy S25'in ekranı kaç inç olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy S25, 6.36 inç ekranla gelecek

Şirket kaynaklarından gelen bilgiye göre Samsung Galaxy S25, 6.36 inç boyutlu bir ekranla donatılacak. Samsung Galaxy S24'ün 6.2 inç boyutlu bir ekrana sahip olduğunu göz önünde bulunduracak olursak ekran boyutundaki büyüme o kadar da dikkat çekici olmayacak. Ancak bunun ardında yatan nedenin daha önemli olduğunu atlamamak gerekiyor.

Samsung'un Galaxy S25'te temel modelin ekranını büyütecek olmasının nedeni, iPhone 16 Pro. En azından şirket kaynaklarına göre... Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın iPhone 16 Pro'da 6.3 inç boyutlu bir ekran kullanacağını ortaya koymuştu. İşte Samsung'un Galaxy S25 serisinde ekran boyutunu büyütmesinin nedeni de tam olarak bu.