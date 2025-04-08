Samsung Galaxy S25 Edge Bekleyenlere Kötü Haber: İlk Etapta Yalnızca İki Ülkede Satışa Çıkacak

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Samsung'un merakla beklenen ince modeli Galaxy S25 Edge'in lansmanına dair dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Samsung'un merakla beklenen yeni ve ince modeli Galaxy S25 Edge'in piyasaya sürüleceği döneme dair yeni bir iddia ortaya çıktı.

Ice Universe’e göre Galaxy S25 Edge ilk etapta sadece Güney Kore ve Çin pazarlarında satışa sunulacak. Bu strateji, Samsung’un daha önce Galaxy Z Fold Special Edition modelinde izlediği strateji ile birebir aynı.

Öncelik Güney Kore ve Çin pazarlarında olacak

Telefonun lansman tarihi de hâlâ belirsizliğini koruyor. İlk başta 13 Mayıs’ta tanıtılacağı söylense de Ice Universe, bu tarihin fazla iyimser olduğunu belirtmiş ve lansmanın daha ileriki bir tarihe sarkacağını iddia etmişti.

Telefonun başlangıçta iki pazara özel olmas global pazarlara gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Keza geçtiğimiz gün telefonun Avrupa fiyatları da sızdırılmıştı. Yine de dünyanın geri kalanındaki teknoloji tutkunlarının bu yeni amiral gemisine kavuşmak için yaz aylarının sonunu beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

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Kaynak : https://www.gsmarena.com/ice_universe_the_samsung_galaxy_s25_edge_will_launch_in_only_two_markets_at_first-news-67296.php
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