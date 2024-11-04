Samsung'un Galaxy S25 ailesinde dikkat çeken bir değişiklik yapacağı iddia edildi. İddiaya göre telefonlar, "kesintisiz güncelleme" sistemine sahip olacaklar. Peki bunun ne gibi avantajları olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonları Galaxy S25 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörüne ilişkin paylaştığı sızıntılarla bilinen bir kaynak, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarında yepyeni bir güncelleme sistemine geçiş yapacağını iddia etti.

Samsung cihazlarda güncelleme, yeterince hızlı değil. Kullanıcının, dakikalar boyunca devam eden güncelleme sırasında cihazını kapatması ve yükleme tamamlanana kadar beklemesi gerekiyor. İşte Samsung Galaxy S25'te bu durum değişecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25'in güncelleme sistemi hiç olmadığı kadar hızlı olacak

İddiaya göre Samsung Galaxy S25 ailesi, "A/B update" olarak isimlendirilen kesintisiz güncelleme sistemine geçiş yapacak. Bu sistemle Samsung tarafından güncelleme gönderildiği zaman cihazın kapanmasına gerek kalmayacak. Ayrıca önyükleme süresi ve kesintiler azalacak. Cihazların güvenilirliği artırılacak ve kullanıcılar, daha iyi bir deneyim yaşayacaklar.

Samsung, A/B update sistemini bugüne dek sadece Galaxy A55 5G modeli için kullandı. Ancak firmanın diğer cihazlarında böyle bir deneyim sunulmadı. Bakalım Samsung Galaxy S25, gerçekten de söylendiği gibi kesintisiz güncelleme sistemine destek verecek mi...