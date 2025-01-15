Apple'ın iPhone 17 serisi ile birlikte piyasaya süreceği yeni iPhone 17 Air'e dair bildiğimiz her şeyi sizler için derledik.

Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisine mevcut Plus modelin yerini alacak olan iPhone 17 Air'i ekleyecek ve bu yeni model şimdiden beklenti oluşturmuş durumda.

Yeni iPhone'ların tanıtıldığı tarih genellikle Eylül ayı olduğundan daha oldukça vakit var ve Apple'ın planlarını gerekli durumda değiştirme konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz fakat şimdiye dek yeni iPhone 17 Air'e dair birçok detay gün yüzüne çıktı.

Bunlardan en önemlisi, yeni iPhone 17 Air'in gelmiş geçmiş en ince iPhone olacağı yönünde. İnce olması nedeniyle arkada tek kamera, yalnızca tek hoparlör ve SIM kartı yuvasına sahip olmayacağı söyleniyor.

iPhone 17 Air hakkında bildiğimiz her şey

Peki sizin iPhone 17 Air'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.