Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisine mevcut Plus modelin yerini alacak olan iPhone 17 Air'i ekleyecek ve bu yeni model şimdiden beklenti oluşturmuş durumda.
Yeni iPhone'ların tanıtıldığı tarih genellikle Eylül ayı olduğundan daha oldukça vakit var ve Apple'ın planlarını gerekli durumda değiştirme konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz fakat şimdiye dek yeni iPhone 17 Air'e dair birçok detay gün yüzüne çıktı.
Bunlardan en önemlisi, yeni iPhone 17 Air'in gelmiş geçmiş en ince iPhone olacağı yönünde. İnce olması nedeniyle arkada tek kamera, yalnızca tek hoparlör ve SIM kartı yuvasına sahip olmayacağı söyleniyor.
iPhone 17 Air hakkında bildiğimiz her şey
- Şimdiye kadarki en ince iPhone, en ince noktası 5,5 mm ölçülerinde
- 6,6 inç OLED ekran ile Face ID ve Dinamik Ada
- 120Hz'e kadar yenileme hızı için ProMotion desteği
- A19 Pro çip yerine A19 çip
- Apple Intelligence desteği ve 8GB RAM
- 48MP tek arka kamera
- 24MP ön kamera
- Yalnızca tek hoparlör
- Yalnızca eSIM, fiziksel SIM kart yuvası yok
- Apple tasarımı 5G modem
- Fiyatı 999$'dan başlayacak
Peki sizin iPhone 17 Air'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.