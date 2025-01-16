Samsung Galaxy S25 Slim'in render görüntüleri oluşturuldu. Böylelikle telefonun tasarımına ilişkin somut bir bulgu ortaya çıkmış oldu. Samsung Galaxy S25 Slim, tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un son dönemlerde gündemden düşmeyen telefonu Galaxy S25 Slim ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu akıllı telefonun, tasarımını ortaya koyan render görselleri oluşturuldu. Samsung Galaxy S25 Slim, ciddi anlamda ince bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S25 Slim, 159 mm x 76 mm x 6,4 mm boyutlarında olacak. Kamera çıkıntısı, telefonun kalınlığını 8,3 mm seviyelerine çıkaracak. Ancak bu bile oldukça iyi bir değer. Zira Samsung Galaxy S25'in, kamera çıkıntısı olmadan bile 7,3 mm kalınlık değerine sahip olacağı ifade ediliyor.

Samsung Galaxy S25 Slim böyle görünebilir

Samsung Galaxy S25 Slim, tasarımı açısından Galaxy S25 ve Galaxy S25+ ile neredeyse aynı olacak. Ancak bu akıllı telefon, 158,4 mm x 75,8 mm x 7,3 mm boyutlu Galaxy S25+ modelinden biraz daha geniş ve biraz daha uzun olacak.

Daha önce Benchmark testlerinde ortaya çıkan Samsung Galaxy S25 Slim, serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak. Ayrıca bu akıllı telefonda 12 GB RAM kapasitesi sunulacak. Ancak bu telefonun batarya kapasitesi, bazı tüketicileri memnun etmeyecek gibi görünüyor. Çin'den gelen haberlere göre Galaxy S25 Slim, 3.000 ila 4.000 mAh arasında kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacak.