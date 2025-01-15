Çin'den gelen bir iddiada, önümüzdeki hafta duyurulması beklenen yeni model Samsung Galaxy S25 Slim'in beklenenden çok daha geç satışa sunulabileceği öne sürüldü.

Samsung, 22 Ocak günü gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S25 ailesini bizlerle buluşturacak. Etkinlikte, her yıl olduğu gibi standart, Plus ve Ultra modelleri göreceğiz. Ancak söylentiler, “Slim” ismi verilen çok ince tasarımlı ekstra bir telefonun daha aileye katılacağını söylüyordu.

Ancak bugün Çin’den Galaxy S25 Slim’i bekleyenlerin moralini bozacak iddia geldi. Şirketin, cihazın çıkışını ertelediği öne sürüldü.

Duyurusu 22 Ocak’ta yapılabilir ancak satışa sunulması mayısa kalabilir

Güvenilir denebilecek bir kaynak tarafından ortaya atılan iddiada, yeni telefonun satışa sunulmasının mayıs ayına ertelenmiş olabileceği ifade edildi. Ancak şirketin neden böyle bir şey yapacağına dair bir iddia paylaşılmadı.

S25 Slim’in çıkışının ertelendiği haberini aslında ilk kez görmüyoruz. Aralık sonunda Android Authority’nin edindiği bilgiler, cihazın yılın ikinci çeyreğinde gelebileceğini göstermişti. Yeni Mayıs iddiası da onu destekler nitelikte.

Tüm bunlara rağmen tanıtımının önümüzdeki haftaki Galaxy Unpacked’de olabileceğini belirtelim. Yan şirket, cihazın duyurusunu yine de yapabilir, satışı daha sonra olabilir. Tabii bunların hepsinin birer iddia olduğunu, kesin doğru çıkacaklarını varsaymamak gerektiğini belirtelim. Gerçekten ne olacağını 22 Ocak akşamı göreceğiz.

Galaxy S25 Slim, 6,5 mm kalınlığıyla çok ince bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Telefonda; 6,6 inçlik 120 Hz ve 1080p çözünürlüklü AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, Android 15 tabanlı One UI 7, silikon karbon teknolojisi sayesinde ince tasarımına rağmen büyük batarya (muhtemelen 5000 mAh) gibi dikkat çeken özellikler bekliyoruz.