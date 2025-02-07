PhoneBuff, iPhone 16 Pro Max ile Samsung Galaxy S25 Ultra'ya performans testi yaptı. Sonuçlar, bu kez oldukça şaşırtıcıydı.

Akıllı telefon dünyasında bilindik YouTube kanallarından biri olan "PhoneBuff", merakla beklenen o performans testini nihayet gerçekleştirdi. Samsung Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max, uygulama açılış ve tepki hızları açısından karşı karşıya getirildi.

Akıllı telefon tutkunları, PhoneBuff testlerini bilirler. Telefonlar, aynı uygulamalar üzerinde otomatik dokunmalarla test edilirler. İşte Samsun Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max, tam olarak bu teste sokuldular. Elde edilen sonuçlar ile gerçekten şaşırtıcıydı.

İşte Samsung Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max'in karşı karşıya geldiği performans testi:

PhoneBuff testleri, genelde iPhone'ların zaferi ile sonuçlanırdı. Ancak bu kez böyle bir şey olmadı. Hatta Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max'e 17 saniye civarında fark attı. Ancak bu durum, sadece ilk açılışlar için geçerliydi. Arka planda çalışan uygulamalara geçişlerde iPhone 16 Pro Max, 1 saniyeden daha düşük bir süre olsa bile Samsung Galaxy S25 Ultra'dan iyi sonuç vermişti.

Merak edenler için bu amiral gemisi telefonların işlemci ve RAM özelliklerini hemen paylaşalım. Samsung Galaxy S25 Ultra'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 12 GB RAM bulunuyor. iPhone 16 Pro Max'te ise A18 Pro işlemciyle eşleştirilmiş 8 GB RAM görüyoruz. Qualcomm bu yıl, Apple'ı köşeye sıkıştırmış gibi görünüyor...