Samsung'un önümüzdeki hafta tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri gün yüzüne çıktı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra’nın 22 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihine giderek yaklaşıyoruz ve merakla beklenen telefonla ilgili sızıntılar da giderek artmakta. Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise telefonun kamera özelliklerine dair kapsamlı bir tablo sunuyor.

Sızıntılara göre Galaxy S25 Ultra'da yer alacak kameralarda büyük değişiklikler beklenmiyor. Yeni model, Galaxy S24 Ultra ile neredeyse aynı sensörlere sahip olacak.

Galaxy S25 Ultra hangi kameralar ile gelecek?

Ana Kamera : 200MP Samsung ISOCELL HP2 sensör (1/1.3", 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23mm

: 200MP Samsung ISOCELL HP2 sensör (1/1.3", 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23mm Ön Kamera : 12MP Samsung ISOCELL S5K3LU sensör (1/3.2", 1.12µm), f/2.2, 26mm

: 12MP Samsung ISOCELL S5K3LU sensör (1/3.2", 1.12µm), f/2.2, 26mm 3x Telefoto : 12MP Sony IMX754 sensör (1/3.52", 1.12µm), f/2.4, 67mm

: 12MP Sony IMX754 sensör (1/3.52", 1.12µm), f/2.4, 67mm 5x Telefoto: 50MP Sony IMX854 sensör (1/2.52", 0.7-1.4µm), f/3.4, 111mm

Asıl dikkat çeken yenilik yeni modelin ultra geniş kamerasında ortaya çıkıyor. Yeni sensör, Samsung’un GN3 olarak bilinen ISOCELL S5KJN3 sensörünün yerini alacak. Yeni ultra geniş kamera sensörünün 50MP çözünürlüğe, 1/1.57" optik boyuta ve 1.0 µm piksel büyüklüğüne sahip olacağı belirtiliyor.

Bir diğer merak uyandıran nokta Galaxy S25 Ultra’nın Samsung’un yeni "ALoP" (All Lenses on Prism) teknolojisini barındırıp barındırmayacağı. Bu teknoloji, daha kompakt ve gelişmiş bir telefoto tasarımı sunabilir ancak şimdilik net bir durum yok.

Peki sizin yeni Galaxy S25 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.