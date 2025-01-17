Samsung'un gelecek hafta piyasaya sürülecek Galaxy S25 Ultra modeli için hazırlanan bir kılıf satışa sunuldu. Kılıf, telefonun tasarımını bir kez daha görmemizi sağladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek hafta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Aylardır gündemimizde olan Galaxy S25 ailesi, bu etkinlikle nihayet resmîleşecek.

Şimdiyse konuyla ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. Bir kılıf firması, Galaxy S25 Ultra için hazırladığı kılıflarını satışa çıkardı. Henüz ön sipariş aşamasında olan kılıf, telefonun tasarımını da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

İşte Samsung Galaxy S25 Ultra için hazırlanan kılıf

Rokform isimli firmanın ürettiği kılıf, oldukça kalıplı bir yapıya sahip. Bunun nedeni, kılıfın ultra dayanıklı olması. Ancak tüm bunlardan daha önemli olan, arka kısımdaki dairesel alan. Rokform buraya MagSafe teknolojisi yerleştirdi. Bu alan hem telefonun sabitlenmesi için hem de kablosuz şarj için kullanılabilecek.

Böyle bir kılıfa sahip olmak isteyen tüketicilerin, 69 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Şirketin açıklamasına göre kılıflar, Galaxy Unpacked etkinliğinin gerçekleştirileceği 22 Ocak tarihinde sevk edilecek.