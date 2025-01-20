Bu hafta Galaxy S25 modellerini tanıtacak Samsung'un 2026'da çıkaracağı S26 modelleriyle ilgili bilgiler geldi. İddiaya göre şirket, nihayet telefonların hızlı şarj desteğini artıracak.

Samsung, bu çarşamba gerçekleştireceği bir etkinlikle Galaxy S25 serisini bizlerle buluşturacak. Ancak daha Galaxy S25 gelmeden S26 hakkında sızıntılar çıkmaya başladı. Öyle ki 2026’da çıkacak telefonların hızlı şarj destekleri ortaya çıktı.

İlk olarak X’te “kro_roe” kullanıcı ismine sahip sızıntı kaynağı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung, kullanıcıların yıllardır beklediği daha yüksek hızlı şarj desteğini nihayet S26 serisinde sunmaya başlayacak. Bu seneki S25 modellerinde ise aynı hızı görmeye devam edeceğiz.

S26 ile 65W hızlı şarj gelecek

İddiaya göre şirket, S26 modellerinde silikon karbon batarya teknolojisine geçmeyi planlıyor. Bu da bataryaların büyürken telefonun kalınlıkların pek etkilenmemesini sağlayacak. Ayrıca plan, daha büyük bataryayla daha hızlı şarj desteği sunmak. İşte bu yüzden Galaxy S26 serisinde 65W hızlı şarj görebiliriz.

Hâlihazırdaki amiral gemisi Samsung modellerinde 45W’lık hızlı şarj desteği sunuluyor. Bu durum, 22 Ocak’ta tanıtılacak Galaxy S25 serisinde de devam edecek. Ultra ve Plus modelde yine 45W göreceğiz. Standart model ise 25W sunacak. S26 ile gelecek 65W’lık hızlı şarjın sadece Ultra ve Plus modelde olması muhtemel.