Galaxy S25 serisinde Snapdragon işlemci ile karşımıza çıkan Samsung, yeni amiral gemisi serisinde tekrar Exynos'a dönebilir.

Samsung geçmişte amiral gemisi telefonlarında Exynos işlemcilere yer verse de en yeni Galaxy S25 serisinde özel üretim Snapdragon 8 Elite işlemciye verilmişti. Şimdi ise yeni bir rapor, Exynos 2600 ile Samsung'un yeniden Exynos işlemcilere geri döneceğini iddia ediyor.

Güney Kore merkezli The Bell’in haberine göre Samsung’un yeni nesil Exynos 2600 işlemcisi, önceki model Exynos 2500’e kıyasla çok daha verimli bir üretim sürecine sahip.

Samsung, Exynos 2600'e güveniyor

Samsung’un Exynos 2500 ile yaşadığı en büyük sorun düşük üretim verimliliğiydi. 2024’ün ortalarında yalnızca %20 verim alabilen şirket, bu nedenle Galaxy S25 modellerini küresel çapta yalnızca Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle sunmak zorunda kaldı.

Geldiğimiz noktada ise yeni Exynos 2600’ün test üretimi %30’un üzerinde bir verime ulaştı. Yılın henüz başında olduğumuzu düşünürsek, bu oranın daha da artması muhtemel.

Önceki yıllarda Samsung, amiral gemisi telefonlarını bölgesel olarak ikiye ayırıyordu. ABD, Kanada, Çin ve Japonya gibi pazarlara Snapdragon işlemci sunulurken, Avrupa ve diğer bölgeler Exynos işlemcili telefonlara erişiyordu. Exynos işlemcilerin düşük performansının son yıllarda tepki görmesi Samsung'u tüm bölgelerde Snapdragon kullanmaya itmişti.

Samsung, Exynos 2600'ün yeterince güçlü olduğu kanısına varırsa Snapdragon'un artan maliyetlerinden kaçınacak ve telefon fiyatlarını daha rekabetçi tutabilecek.