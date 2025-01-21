Yeni iddiaya göre Samsung, 2026'da tanıtacağı Galaxy S26 serisinin Ultra modelinde 200 MP'lik periskop telefoto sensör kullanacak.

Samsung, yarın akşam gerçekleştireceği bir etkinlikle Galaxy S25 serisini bizlerle buluşturacak. Ancak daha S25 çıkmadan S26’dan sızıntılar geldiğini görmeye başlamıştık. Örneğin daha dün, S26’da 65W hızlı şarj desteği yer alacağı iddia edilmişti.

Şimdi ise Galaxy S26 Ultra ile ilgili yepyeni bir sızıntı ortaya çıktı. Çin’den güvenilir kaynak Digital Chat Station’ın aktardığına göre telefon, kamera tarafında çok önemli bir iyileştirmeyle gelecek.

Galaxy S26 Ultra’da 200 MP telefoto kamera görebiliriz

Samsung, şu anda S24 Ultra modelinde 5x destekli 50 MP’lik periskop telefoto kullanıyor. Yarın tanıtılacak S25 Ultra modelinde de bunun değişmesini beklemiyoruz. Yani aynı telefoto kamerayı bu yılki modellerde de göreceğiz. Tek değişiklik, 50 MP’ye çıkan ultra geniş kamera olacak. Ancak iddiaya göre seneye her şey değişecek.

İddia, şirketin telefoto sensörde de çok yüksek çözünürlü kamera kullanacağını ve S26 Ultra’da 200 MP’lik telefoto kameraya geçileceğini söylüyor. Böylece çok daha uzun mesafelerde yakınlaştırma sunulabilecek ve daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunulacak.

Samsung, S20 Ultra’dan beri yüksek çözünürlüklü sensörler kullanıyordu. Son olarak S23 Ultra’da ana kameranın 108 MP’den 200 MP’e geçtiği görülmüştü. Yeni iddia da önümüzdeki sene bu yaklaşımın telefoto kameraya da uygulanacağını gösterdi.

Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Şu an için tüm gözlerimiz yarın tanıtılacak Galaxy S25 serisine çevrilmiş durumda. S26’ya daha 1 yıl var.