Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelinde ön kamerayı ekran altına taşıyabileceği iddia edildi.

Samsung’un Galaxy S25 serisini tanıtması üzerinden çok kısa süre geçmiş olsa da şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonları hakkında söylentiler şimdiden başladı. Bugün ise S26 Ultra modeli hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

İddiaya göre şirket, Galaxy S26 modelinde uzun süredir beklenen bir ekran güncellemesini yapacak. Yakında tamamen ekrandan oluşan bir model görebiliriz.

Kamera, ekran altına taşınabilir

Ekran altı kamera teknolojisi henüz çok yaygın değil ancak akıllı telefon markalarının telefonlarına getirmek istediğine dair çok fazla söylenti var. Kamerayı ekran altına taşımak, tamamen ekrandan oluşan, ön kamera bölümünün olmadığı bir telefona imkân tanıyor.

Samsung’un aslında bu teknolojiyi katlanabilir modellerinde kullandığını biliyoruz. Galaxy Z Fold serisine dahil olan telefonlar, ön kameraları ekran altına yerleştirilmiş şekilde geliyor. yeni iddia da Samsung’un bu yaklaşımı, önümüzdeki yıl çıkaracağı Galaxy S26 serisinin en üst modeli olacak S26 Ultra’da da uygulayacağı yönünde. Böylece o delik şeklindeki kamera kısmı hiç görünmeyecek.

Tabii şimdilik biri iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden çok güvenmemek lazım. Telefonların gelmesine daha 1 yıl civarı süre var. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla sızıntıyla karşılaşacağız. O zaman güçlü bir iddia mı olup olmadığı belli olur.