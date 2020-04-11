Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni orta segment tableti Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın bu kez Avrupa’da satışa çıkacağı fiyat ortaya çıktı. Cihaz, iki farklı modelle 379 euro ve 439 euro fiyat etiketleriyle satışa çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son zamanlarda özellikle bir tabletiyle oldukça fazla konuşulmaya başladı. Şirketin piyasaya sürmesi beklenen ve birçok yerde karşımıza çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite isimli tabletinin bu kez Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün bir satış platformunda ABD’deki fiyat etiketi ortaya çıkan Galaxy Tab S6 Lite, bu kez Avrupa fiyatıyla gözüktü. Twitter’da bugüne kadar güvenilir iddialarda bulunan Roland Quandt isimli kullanıcı, Samsung’un yeni Galaxy S6 Lite tabletinin Avrupa fiyatını söyledi.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Avrupa fiyatı:

Roland Quandt’ın paylaştığı tweete göre Samsung Galaxy S6 Lite, 64 GB Wi-Fi versiyonuyla Avrupa’da 379 euroluk (vergiler hariç yaklaşık 2775 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Öte yandan tabletin 64 GB 4G / LTE versiyonu, 439 euroluk (vergiler hariç yaklaşık 3.215 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak.

Samsung’un orta segmentte yer alacak yeni tableti Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın fiyatı gün yüzüne çıkmış olsa da ortada hâlâ bir boşluk var. O boşluk da Samsung’un yeni tabletinin Avrupa’da ne zaman tanıtılacağı. Bu konuda ne Samsung tarafından ne de başka bir kaynaktan henüz bir açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın hem 64 GB Wi-Fi hem de 64 GB 4G / LTE versiyonları büyük anlamda aynı özelliklere sahip olacak. Her iki cihaz da 10,4 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekranla gelecek. Tabletler Samsung’un S Pen stylus’unu da destekleyecek. Kamera kısmına gelindiğinde ön tarafta 5 MP’lik bir selfie kamerası, arka taraftaysa bir adet 8 MP’lik kamera bizi karşılayacak.

Donanım kısmında her iki tablet arasındaki fark yalnızca bağlantı konusunda olacak. Bunun yanı sıra her iki cihazda da Exynos 9611 işlemci ve 4 GB RAM bulunacak. Samsung’un yeni tabletleri, 7.040 mAh’lik iyi bir bataryaya sahip olacak.