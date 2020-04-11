Realme RMX2142'nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme’nin Realme RMX2142 model numaralı akıllı telefonu 3C ve MIIT sertifikasyon sitelerinde ortaya çıktı. 5G bağlantı özelliğine sahip olacak cihazın Realme X3 ailesine ait olacağı tahmin ediliyor.

Realme’nin Realme X3 SuperZoom adı verilen cihazı, geçtiğimiz günlerde Tayland NBTC sertifikasyon internet sitesinde ortaya çıkmış ardından ise Geekbench veri tabanında da aynı telefon belirmişti.

Bugün ise Çin’in 3C ve MIIT sertifikasyon internet sitelerinde Realme RMX2142 modeli ortaya çıktı. 5G bağlantı desteği olacak olan telefonun Realme X3 serisine ait olacağı düşünülüyor. Peki, cihazla ilgili olarak neler biliniyor?

Realme RMX2142 modeli hakkında bildiklerimiz

3C sertifikasyon internet sitesinde yer alan bilgilere göre RMX2142, 5G bağlantı özelliğine ve 30 W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Bunların haricinde ise kesin olarak bilinen herhangi bir özellik bulunmuyor.

Cihazın donanım özellikleriyle ilgili bilgiler kısıtlı olsa da hangi özelliklere sahip olacağıyla ilgili bazı tahminler bulunuyor. Bu tahminlerden ilki de işletim sistemiyle ilgili. Realme RMX2142’nin Realme X3 ya da Realme X3 Pro olacağı düşünülüyor ki bu da kutusundan Android 10 ile birlikte çıkacağı anlamına geliyor.

Donanım tarafında ise Realme X3 SuperZoom’un sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciyle geleceği doğrulanmıştı. Realme RMX 2142 de Snapdragon 765G veya MediaTek 5G yonga setiyle birlikte gelebilir.

Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisinin çekirdekleri 1 adet Cortex-A76 (2,4 GHz), 1 adet Cortex-A76 (2,2 GHz) ve 6 adet Cortex A-55’ten (1,8 GHz) oluşuyor. Yonganın Geekbench’teki tek çekirdek skoru 3.072, çok çekirdek skoru ise 7.661. AnTuTu skoru ise 322.826.

Şu an için cihazla ilgili bilinenler bunlardan oluşuyor. Ancak ilerleyen günlerde Realme RMX2142 ile ilgili daha detaylı bilgilerin ortaya çıkması da muhtemel. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça biz de sizleri bilgilendireceğiz.