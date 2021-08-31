Samsung, Galaxy Watch 4 için WalkieTalkie isimli bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, akıllı saati bir telsize dönüştürüyor. Kullanıcılar, kurdukları sohbet kanalları ile anlık olarak sesli iletişim kurabiliyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Watch OS 3 işletim sistemli akıllı saati Galaxy Watch 4 için yeni bir mobil uygulama yayınladı. Bu mobil uygulama, akıllı saati bir telsize dönüştürüyor. Böylelikle kullanıcılar için yepyeni bir deneyim sunulmuş olacak.

Samsung'un Galaxy Watch 4 uyumlu mobil uygulaması, "WalkieTalkie" olarak isimlendiriliyor. Uygulamayı akıllı telefonuna indirdikten sonra özel kanallar oluşturan kullanıcılar, bu kanallara Galaxy Watch 4 sahibi diğer tanıdıklarını ekleyebiliyorlar. Kanal katılımcıları daha sonra, diledikleri gibi anlık olarak sesli iletişim kurabiliyorlar.

Samsung'un WalkieTalkie uygulamasının arayüzü böyle görünüyor

Samsung'un uygulamasını farklı bir akıllı saatte kullanmak, en azından şimdilik mümkün değil. Ayrıca bu uygulamanın kullanılabilmesi için bir Samsung hesabı gerekiyor. Şirket, kullanıcıların rehberdeki kişileri kullanarak kanal oluşturabilecekleri gibi Bluetooth aracılığıyla da kanal kurulumu yapabileceklerini ifade ediyor.

Samsung'un yepyeni akıllı saatleri için geliştirdiği uygulama, kullanıcılara oldukça farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Zira akıllı saatler bir süredir arama yapma ve konuşma imkanı sunuyorlardı ancak bir uygulama aracılığıyla anlık ve telsiz gibi kullanım, bugüne dek pek de gördüğümüz bir şey değildi.

Eğer siz de Galaxy Watch 4 için geliştirilen WalkieTalkie uygulamasını indirmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.