Samsung'un temmuz ayında duyurulması beklenen yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S7+'la ilgili bir gelişme yaşandı. Galaxy Tab S7+'ın teknik çizimlerini sızdıran OnLeaks, bu çizimlere dayanarak bir konsept oluşturdu. Oluşturulan konsept, Galaxy Tab S7+'ın nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her yıl yeni bir amiral gemisi tablet duyuruyor. Kısa bir süre sonra 2020 model amiral gemisi tabletleriyle tüketicilerin karşısına çıkmasını beklediğimiz Samsung, bu yıl Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ modellerini tüketicilerle buluşturacak. Şimdi yaşanan bir gelişme ise Galaxy Tab S7+'ın nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor.

Twitter'da yaptığı sızıntı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken OnLeaks, Galaxy Tab S7+ ile ilgili bir paylaşım yaptı ve Galaxy Tab S7 ile neredeyse aynı görünecek Galaxy Tab S7+ biraz daha büyük boyutlu olacağını ortaya çıkardı. OnLeaks'in yeni paylaşımı, Galaxy Tab S7+'ın teknik çizimlerine dayandırılan bir konsept tasarım gösteriyor.

Samsung Galaxy Tab S7+ muhtemelen böyle görünecek

Samsung'un 2020 model amiral gemisi tableti, 12.4 inç ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca paylaşıma göre Samsung, Galaxy Tab S7+ modelinde çerçeveleri mümkün olduğunca ince tutmuş ve bu da daha yüksek ekran gövde oranı sunuyor. Ayrıca metal olduğunu düşündüğümüz gövde, tablete şık bir görünüm kazandırırken ekstra dayanıklılık sunuyor. Ayrıca Samsung'un yeni tabletinin minimalist yapısı ve inceliği de dikkatlerden kaçmıyor.

OnLeaks'in paylaşımı, Samsung Galaxy Tab S7+'ın nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor. Ancak esas merak edilen, bu tabletin neler sunacağı. Geçtiğimiz dönemlerde Geekbench'te ortaya çıkan tablet, neler sunacağını resmi olmasa da göstermişti. Galaxy Tab S6'nın geçtiğimiz yıl temmuz ayında duyurulduğunu düşündüğümüzde hem Galaxy Tab S7 hem de Galaxy Tab S7+'la çok kısa bir süre sonra tanışacağımızı tahmin edebiliriz.

Samsung Galaxy Tab S7 konsept tasarım