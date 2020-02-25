Samsung Galaxy Z Flip'in Satış Rakamları Beklentileri Aştı

Samsung, geçtiğimiz sene çıkardığı ilk katlanabilir akıllı telefonunun ardından bu sene de ikinci katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’i piyasaya sürdü. Görünüşe göre cihazın satış rakamları şirketin beklentilerini aştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda ikinci katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’i tanıtmıştı. Cihaz, tanıtımından sonra satışa sunuldu ve satış rakamlarıyla ilgili haberler de gelmeye başladı.

Şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonunun satış rakamlarıyla ilgili yapılan son haberde Galaxy Z Flip’in adeta 'yok sattığı' iddia ediliyor. Tabii buna bakarak cihazın satış rakamlarının şirketin beklentilerini aştığını söylemek mümkün. Hatta bunu biz değil Samsung’un Kanada'daki mobil departmanının başkan yardımcısı Jennifer Safruk söylüyor.

'Galaxy Z Flip her şeyi değiştiriyor'

Jeniffer Safruk, Galaxy Z Flip ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu telefon her şeyi değiştiriyor. Kanadalıların, Galaxy Z Flip hakkındaki geri dönüşleri bizi heyecanlandırdı. Kompakt, şık ve güçlü. Galaxy Z Flip, bir telefonun yapabileceği her şeyle ilgili kullanıcılara yeni bir bakış açısı veriyor.”

Samsung’un beklediği başarıya ulaşamadığı ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold için yarı tablet tanımını kullanabiliriz. Cihaz, açıldığında ortalama bir tablet büyüklüğüne ulaşırken kapandığında ise normal bir akıllı telefon boyutuna iniyordu. Galaxy Z Flip ise tıpkı Motorola’nın ilk katlanabilir akıllı telefonu Razr gibi 'istiridye kabuğu' adı verilen bir katlanma tasarımına sahip.

Telefona dair ilk raporlarda ekranın dayanıklılığıyla ilgili bazı sorunlar dile getirilse de birçok platformda cihaza olumlu değerlendirmeler yapıldığı görülüyor. Peki Galaxy Z Flip ve katlanabilir akıllı telefonlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?