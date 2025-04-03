Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip7 FE'nin bazı özellikleri sızdırıldı. Telefon, Galaxy Z Flip5 ile benzer bir yapıda olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip7 FE'nin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Daha birkaç gün önce tasarımları netleşen telefonlar, yaşanan son sızıntı ile büyük oranda ifşa olmuş durumdalar.

Edinilen bilgilere göre Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Exynos 2400e işlemciden güç alacak. Daha önce Samsung Galaxy S24 FE'de gördüğümüz bu işlemci, 8 GB RAM ile desteklenecek. Öte yandan; Galaxy Z Flip5'te de gördüğümüz 10 MP'lik selfie kamera, Galaxy Z Flip7 FE'de de karşımıza çıkacak.

İkili kamera kurulumuyla gelecek

GalaxyClub'ın sızdırdığı bilgilere göre Galaxy Z Flip7 FE, daha önce de ortaya çıktığı gibi ikili kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda 12 MP ana kamera ve 10 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. Yapay zekâ destekli kamera özellikleri, bu telefonda da bizleri bekliyor olacak.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE'nin tasarımına ilişkin detaylar için:

Samsung Galaxy Z Flip7 FE'nin diğer özellikleri şimdilik belirsiz. Ancak bu akıllı telefonda 3.700 mAh kapasiteli bir batarya görebiliriz. Neticede bu bataryayı Galaxy Z Flip5'te de görmüştük. Samsung'un yapacağı resmî duyuru ile tüm bunlar netleşmiş olacak.