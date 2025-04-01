Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE'nin dış ekran ve kasa tasarımına dair ilk detaylar ortaya çıktı.

Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE sonunda kendini gösterdi. İlk detaylar da beraberinde geldi.

Yeni Galaxy Z Flip 7 FE tasarım konusunda ise geçtiğimiz yıl çıkan Z Flip 6’yı fazlasıyla andırıyor gibi görünüyor.

3.4 inçlik dış ekran ve tanıdık boyutlar dikkat çekti

Galaxy Z Flip 7 FE, dış ekran tasarımıyla dikkat çekti. Paylaşılan görseller bu modelin Z Flip 5 ve Z Flip 6’da kullanılan ekran yapısını sürdürdüğünü gösterdi. Galaxy Z Flip 7 FE, kalın çerçeveli ve kamera lenslerini çevreleyen kesik bir dış ekran tasarımıyla geldi. Bu detaylar Z Flip 7’de yer alan kenardan kenara uzanan yeni ekran tasarımının FE modeline yansıtılmadığını ortaya koydu.

Yeni modelin 3.4 inç büyüklüğünde bir dış ekranla donatıldığını aktaran kaynaklar, cihazın gövde boyutlarının Z Flip 6 ile büyük ölçüde benzer olduğunu ifade etti. Galaxy Z Flip 7 FE'nin tamamen açıldığında 165.1 x 71.7 x 7.4 mm ölçülerine ulaştığını belirten sızıntılar, bu modelin önceki versiyona kıyasla biraz daha kalın bir yapıya sahip olduğunu da ortaya koydu.

Samsung’un daha uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına dair iddialar bir süredir teknoloji gündeminde yer alıyordu. Yeni modelin özellikle Motorola’nın benzer fiyat aralığındaki katlanabilir telefonlarına rakip olarak konumlandırıldığını aktaran kaynaklar, Galaxy Z Flip 7 FE’nin temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını da paylaştı.