Samsung, yarın gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturacak. Bu etkinlikte firmanın amiral gemisi katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerinin gelmesini bekliyoruz. Bu sene Galaxy Z Fold8 modeli daha geniş ekranlı şekilde gelerek büyük bir tasarım değişikliğine uğrayacak.
Galaxy Z Fold8 hakkında bugüne kadar çok fazla sayıda sızıntı görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, telefonun yeni render görsellerini paylaştı.
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Samsung Galaxy Z Fold8 böyle gözükecek
Görsellere baktığımızda Z Fold8’in nasıl bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Tablet benzeri, daha yana doğru geniş bir ekran olacak. Telefon; krem, grafit ve lavanta olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Bunun yanı sıra antep fıstığı rengi de gelebileceği aktarılıyor.
Telefonda 16:10 en boy oranına sahip 5,5 inç boyutunda bir kapak ekranı bekliyoruz. Ana ekranın ise 4:3 en boy oranında 7,6 inç boyutunda olacağı söyleniyor. Titanyum malzeme kullanılacak cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacak. 4800 mAh batarya, 50 MP ana ve 50 MP ultra geniş kamera da diğer beklenen özellikler arasında.