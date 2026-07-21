Samsung Galaxy Z Fold8'in Tasarımı, Tanıtıma Bir Gün Kala Net Bir Şekilde Ortaya Çıktı

22 Temmuz günü tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold8 modelinin tasarımı net bir şekilde ortaya çıktı.

Samsung, yarın gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturacak. Bu etkinlikte firmanın amiral gemisi katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerinin gelmesini bekliyoruz. Bu sene Galaxy Z Fold8 modeli daha geniş ekranlı şekilde gelerek büyük bir tasarım değişikliğine uğrayacak.

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Galaxy Z Fold8 hakkında bugüne kadar çok fazla sayıda sızıntı görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, telefonun yeni render görsellerini paylaştı.

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Samsung Galaxy Z Fold8 böyle gözükecek

Görsellere baktığımızda Z Fold8’in nasıl bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Tablet benzeri, daha yana doğru geniş bir ekran olacak. Telefon; krem, grafit ve lavanta olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Bunun yanı sıra antep fıstığı rengi de gelebileceği aktarılıyor.

Telefonda 16:10 en boy oranına sahip 5,5 inç boyutunda bir kapak ekranı bekliyoruz. Ana ekranın ise 4:3 en boy oranında 7,6 inç boyutunda olacağı söyleniyor. Titanyum malzeme kullanılacak cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacak. 4800 mAh batarya, 50 MP ana ve 50 MP ultra geniş kamera da diğer beklenen özellikler arasında.